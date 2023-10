Naše največje letališče se prebuja

Luksemburg, Skopje in Priština so destinacije, kamor bomo z novim zimskim voznim redom lahko poleteli tudi z Brnika. Naše največje letališče se po dolgem okrevanju po epidemiji prebuja. V primerjavi z lanskim naj bi letošnje leto našteli za približno petino več potnikov, skupaj 1,2 milijona. To so številke, ki so precej nižje od tistih, ki jih beležijo letališča v soseščini. Bo trende naraščanja dodatno pospešila ustanovitev novega nacionalnega letalskega prevoznika? Na ministrstvu naj bi se v zadnjem času pogovarjali z več različnimi investitorji.

Slovenija še vedno velja za eno najmanj zanimivih evropskih destinacij za letalske prevoznike, teh ne premamijo niti, sicer skromne, državne subvencije. Kljub temu se promet po epidemiji počasi krepi, s tem pa, pojasnjujejo na Brniku, tudi povezljivost naše države z drugimi evropskimi mesti. "V primerjavi z lanskim letom so novi leti Luxaira v Luksemburg, Wizzaira v Skopje in leti v Prištino. Nekateri prevozniki pa tudi povečujejo pogostost letov v Istanbul, Zürich, Dubaj in Beograd," pojasni Monika Jelačič iz Fraporta Slovenija. Kljub temu je število destinacij, če svoje največje letališče primerjamo s tistimi v soseščini, zelo omejeno. Slovenija ostaja edina članica Evropske unije, ki še ni uspela prepričati in v državo privabiti znanega irskega nizkocenovnega prevoznika Ryanair. icon-expand Na brniškem letališču FOTO: Miro Majcen Medtem ko je na predpraznični ponedeljek z Brnika odletelo 16 letov, jih je z zagrebškega skoraj štirikrat več, skupno 62. Polovico teh načrtuje njihov nacionalni letalski prevoznik. Ali bomo tudi mi dobili svojega ali so načrti ustanovitve novega nacionalnega prevoznika s pregrešno drago sanacijo države po poplavah že pozabljeni? Kot kaže, ministrica Alenka Bratušek nad idejo še ni obupala, saj naj bi bilo na ministrstvu v zadnjem mesecu na to temo več pogovorov. Slednje potrjuje tudi Matija Krajnc iz slovenske letalske družbe Amelia International, ki pa več kot to ne želi razkriti. Poleg predstavnikov Amelie so se, kot je navedeno v bazi lobističnih stikov, na infrastrukturnem ministrstvu oglasili tudi investitorji iz Azije. Da država letalske družbe ne bo ustanavljala sama, je že pred meseci napovedala tudi Bratuškova, ki je predpostavila, da ni variante, da se podjetje vzpostavi iz ničle. PREBERI ŠE Poleti z ljubljanskega letališča tudi na Kreto in v Antalyo Da idejo o ustanovitvi nacionalnega prevoznika podpirajo, so doslej večkrat poudarili tudi v Fraportu. Pojasnjujejo, da si tudi sami prizadevajo okrepiti povezljivost naše države. "Dve novosti že lahko napovemo, in sicer na voljo bodo leti v Rigo s prevoznikom AirBaltic od maja naprej, prav tako bo prevoznik Lufthansa z marcem okrepil lete v München," komentira Jelačičeva, ki doda, da bodo leti v nemški München na voljo vsak dan dvakrat. Prav okrepitev že obstoječih linij naj bi bila najpomembnejša naloga morebitne nove nacionalne letalske družbe. Ta bi, če bi se vlada za to na koncu odločila, lahko začel leteti v drugi polovici leta 2025.