Obeta se novo podaljšanje nadzora na mejah

Dosedanje ugotovitve in aktualno situacijo na področju nedovoljenih migracij in nadzora državne meje na novinarski konferenci, ki jo prenašamo v živo, predstavlja Marko Gašperlin, direktor Uprave uniformirane policije. "Pripravlja se predlog za podaljšanje nadzora za naslednjih 20 dni," je pojasnil Gašperlin. "Možno je še podaljševati nadzor. Vendar to podaljševanje ne more trajati več kot dva meseca. Po 21. decembru pa moramo na drugo pravno podlago, ki je bistveno bolj zahtevna," je pojasnil.

V času nadzora so vstop zavrnili 291 državljanom tretjih držav. Gašperlin je dejal, da pri tem večjih čakalnih dob, ki bi presegale pol ure, zaradi poostrenega nadzora ni bilo.

V letošnjem letu so zabeležili 52.506 nedovoljenih prehodov meje, od tega jih je velika večina - dobrih 50.000 - na meji s Hrvaško. V juliju, avgustu in septembru so zabeležili povečanje trenda prehodov, z oktobrom pa se je znova umiril. Z uvedbo novega nadzora so obravnavali 3709 nedovoljenih prehodov meje, tudi v tem primeru, veliko večino na meji s Hrvaško.