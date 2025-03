Se obeta proizvodnja oborožitvenih sistemov v Sloveniji?

Podjetje Valhalla Turrets s sedežem v Ljubljani in proizvodnjo v Mengšu, proizvaja oborožitvene postaje za oklepna vozila. Deluje od leta 2019, skokovito rast pa je doseglo v mandatu aktualne vlade. Sodelovanje z državo pa se bo, kot so poročali v današnji Tarči na TVS, še okrepilo.

Kot so še poročali v Tarči, naj bi bil projekt novega podjetja tudi razlog, da je na SDH prišel Damir Črnčec, ki je bil pred tem državni sekretar na ministrstvu za obrambo, odgovoren za nakupe vojaške opreme.

"SDH je v skladu z določili zakona dolžan varovati vse podatke, dejstva in okoliščine o posamezni družbi s kapitalsko naložbo države, vključno z načrti in namerami o razpolaganju s posamezno kapitalsko naložbo države, k čemur ga zavezuje 56. člen zakona. Enako velja za temo, o kateri sprašujete," pa so se na vprašanje Tarče o pogovorih z nemškim Rheinmetallom odzvali v SDH.

Predsednik NSi, evropski poslanec in nekdanji obrambni minister Matej Tonin je v oddaji Tarča pojasnil, da so takšna skupna podjetja značilna vsepovsod po Evropi, "zlasti ko gre za velika orožarska podjetja in manjša lokalna podjetja". Edina stvar, ki ga skrbi, je domnevna vpletenost Črnčeca.

Obrambni minister Borut Sajovic ni želel komentirati razloga za odhoda nekdanjega državnega sekretarja na SDH. Poudaril pa je, da ima grozd slovenske obrambne industrije 78 podjetij in več kot 5000 zaposlenih. "Mi vlagamo v slovensko obrambno in bomo tudi v prihodnje," je poudaril.

"Verjamem, da bo ministrstvo za obrambo vodilo te postopke transparentno in da bomo tako na vladi in po potrebi tudi v državnem zboru poslanke in poslanci seznanjeni s tem, kaj se nabavlja," je morebitno ustanavljanje novega podjetja komentirala ministrica za pravosodje Andreja Katič.

"Ne želim, da imamo mi delovna mesta in gospodarstvo utemeljeno na vojni industriji, na vojnem dobičkarstvu," pa je dejal poslanec Levice Miha Kordiš. Po njegovi oceni mora Slovenija zgraditi robustno gospodarstvo, ki je povezano in odprto na vse strani, ne zgolj na Zahod, ampak tudi v povezavi z Rusijo in Kitajsko. "To je dejanski garant varnosti in blaginje, trgovina s smrtjo in vojna ekonomija pa to zagotovo ni," je sklenil.