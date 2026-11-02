Se obeta velika vrnitev? Boris Popovič na vrhu anket v Izoli

Dolgoletni koprski župan Boris Popovič bi se lahko znova usedel na županski stolček, le da tokrat v Izoli. Glede na raziskavo javnega mnenja, ki jo je za portal OBALAplus med 12. in 18. oktobrom opravila Mediana, bi mu svoj glas namenilo 43,3 odstotka vprašanih. Sledita mu Daniel Radešić z 20,9 odstotka in Danilo Markočič s 6,7 odstotka podpore.

Slednjega je sicer kar 19,9 odstotka vprašanih postavilo za drugo izbiro, 8,7 odstotka se jih je odločilo za Gregorja Periča, šele nato z 8,4 in 6,7 odstotka Boris Popovič in Daniel Radešić. Četrtina vprašanih sicer druge izbire nima, petina pa jih je neodločenih.

Sedanji župan Milan Bogatič se za nov mandat ne poteguje, kot kaže, pa med občani ni pustil najboljšega vtisa. Le desetina (10,3 odstotka vprašanih) je njegovemu delu podelila pozitivno oceno, medtem ko ga kot neuspešno ali zelo neuspešno ocenjuje kar 53,2 odstotka anketiranih.

Podobno strogi so pri ocenjevanju napredka občine v zadnjih štirih letih: 66,9 odstotka vprašanih meni, da občina v tem času ni niti napredovala niti nazadovala, 26,6 odstotka jih ocenjuje, da je nazadovala, le 6,5 odstotka pa jih zaznava napredek.

V raziskavi je sodelovalo 256 anketirancev.