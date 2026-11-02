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Se obeta velika vrnitev? Boris Popovič na vrhu anket v Izoli

Izola, 02. 11. 2026 11.56 pred 41 minutami 1 min branja 15

Avtor:
D.L.
Boris Popovič

Najnovejša javnomnenjska raziskava agencije Mediana kaže, da ima Boris Popovič dobre možnosti, da se spet zavihti na županski stolček. Tokrat kandidira v Izoli, svoj glas pa bi mu namenilo več kot 43 odstotkov vprašanih anketirancev.

Izola
Izola
FOTO: Shutterstock

Dolgoletni koprski župan Boris Popovič bi se lahko znova usedel na županski stolček, le da tokrat v Izoli. Glede na raziskavo javnega mnenja, ki jo je za portal OBALAplus med 12. in 18. oktobrom opravila Mediana, bi mu svoj glas namenilo 43,3 odstotka vprašanih. Sledita mu Daniel Radešić z 20,9 odstotka in Danilo Markočič s 6,7 odstotka podpore.

Slednjega je sicer kar 19,9 odstotka vprašanih postavilo za drugo izbiro, 8,7 odstotka se jih je odločilo za Gregorja Periča, šele nato z 8,4 in 6,7 odstotka Boris Popovič in Daniel Radešić. Četrtina vprašanih sicer druge izbire nima, petina pa jih je neodločenih.

Sedanji župan Milan Bogatič se za nov mandat ne poteguje, kot kaže, pa med občani ni pustil najboljšega vtisa. Le desetina (10,3 odstotka vprašanih) je njegovemu delu podelila pozitivno oceno, medtem ko ga kot neuspešno ali zelo neuspešno ocenjuje kar 53,2 odstotka anketiranih.

Podobno strogi so pri ocenjevanju napredka občine v zadnjih štirih letih: 66,9 odstotka vprašanih meni, da občina v tem času ni niti napredovala niti nazadovala, 26,6 odstotka jih ocenjuje, da je nazadovala, le 6,5 odstotka pa jih zaznava napredek.

V raziskavi je sodelovalo 256 anketirancev.

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KOMENTARJI15

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zajfa
02. 11. 2026 13.05
Z naskokom najboljši in eden redkih, če ne edini politik, ki je razkril vso gnilobo projekta 2. tir; pa so ga jasno kasneje "prepričali" da je spremenil mnenje o trojno preplačanem projektu. Ve se kako.
Odgovori
0 0
yolli
02. 11. 2026 12.55
No pa povejte mi kateri župan je na obali ustvaril več kot Popovič.....Bržan prav gotovo ne
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+2
2 0
Roadkill
02. 11. 2026 12.43
Se mi zdi da bi imel tudi Metod Trobec šanse v Sloveniji če bi kandidiral
Odgovori
+8
9 1
Roadkill
02. 11. 2026 13.05
sicer je baraba ampak naredu je pa največ pa to
Odgovori
0 0
mackon08
02. 11. 2026 12.43
Se vidi, da Primorci niso nikoli sloveli po zdravi pameti.
Odgovori
+4
7 3
ROMELS
02. 11. 2026 12.52
.......tako kot ljubljančani ne.
Odgovori
+0
3 3
Ali63
02. 11. 2026 12.53
Primorci so narod zase, pametni, ponosni in zavedni. Pamet je pa tebe zapustila, če si jo sploh kdaj imel.
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+2
4 2
FreedomMan
02. 11. 2026 12.42
Žalostno da ni nobenih mladih obrazov na vidiku, stalna reciklaža pokvarjenih
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+4
4 0
YouRangMyLord
02. 11. 2026 13.00
imaš mlad obraz, a žal reciklažo in še gensko kopijo Popovića - njegovi sin Nik bi tudi rad se prikoritil.
Odgovori
0 0
Hugh_Mungus
02. 11. 2026 12.42
Narod ima res kratek spomin... Enako nasedajo Janši, ki se ga potem komaj spet znebimo. A so pozabili na vse rabote familije Popović?
Odgovori
+5
8 3
Tomaž Hacin
02. 11. 2026 12.41
A mu je denarja zmanjkalo in bi se zopet rad okoristil, od takih nesposobnežev samo roke stran.
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+3
3 0
HeavyDxxx
02. 11. 2026 12.41
Slovenija je ..kar bo Francija ..manjšina v lastni državi ..
Odgovori
+4
4 0
ALPS
02. 11. 2026 12.40
Tisti ki v Izoli sanja veliko s Popetom bo krepko razočaran. Lahko je v Kopru postavljati betonske promenade in palme. Vse to je mačji kašelj ko imaš Luko, katera v občinski proračun prinese kakor da si dobil na lotu. V Izoli, imamo par močnih obrtnikov, Atlantic pražarno kave, in argete (sedež itak v LJ), Hoteli imajo sedež v Kranju (Sava), Delfin ki je v lasti upokojencev v LJ, Gokarti, Dinit in to je vse.. Vse skupaj je glih da uspejo obdržati Izolo v kolikor toliko normalnem redu. Za velike Popo podvige (po polnjenju žepov od prijateljev) ne bo dosti... Oz, velika verjetnost je da če Popo zmaga bo po 4 letnem mandatu blagajna v vele rdečem in nič narejenega....
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+5
5 0
Roadkill
02. 11. 2026 12.38
Enim ni pomoči.
Odgovori
+6
8 2
Bbcc12
02. 11. 2026 12.32
Bržan ni bil posrečena izbira.
Odgovori
+3
4 1
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