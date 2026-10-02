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Slovenija

Se obetajo koreniti rezi v javnem sektorju?

Ljubljana, 02. 10. 2026 16.12 pred 35 minutami 3 min branja 32

Avtor:
STA
Zaposleni v javnem sektorju se veselijo prihajajočeva dviga plač.

Vlada bo obravnavo predlogov državnih proračunov za prihodnji dve leti in povezanih dokumentov nadaljevala na redni seji v nedeljo dopoldne, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Med temi dokumenti so tudi predlogi kadrovskih načrtov v javnem sektorju, po katerih naj bi občutno zarezali v število zaposlenih. V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) pa z zaskrbljenostjo in ogorčenjem spremljajo te informacije.

Vlada je obravnavo proračunskih dokumentov začela v četrtek, a je ni zaključila. Poslovnik DZ sicer določa, da mora vlada predlog sprememb proračuna za naslednje proračunsko leto in predlog proračuna za leto zatem predložiti poslancem v obravnavo najpozneje do 1. oktobra tekočega leta.

Razrez izdatkov za prihodnji dve leti je vlada določila že sredi julija, in sicer naj bi leta 2027 znašali 18,4 milijarde evrov, leto pozneje pa 19,1 milijarde evrov. Prihodki naj bi se medtem prihodnje leto ustavili pri dobrih 16 milijardah evrov in se leta 2028 povečali za 4,1 odstotka. Primanjkljaj se bo po besedah finančnega ministra Andreja Širclja ohranjal pod tremi odstotki BDP.

Te načrte je vlada pripravila še na podlagi pomladanske napovedi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar), ki pa je medtem svoja pričakovanja močno izboljšal. Namesto za dva odstotka naj bi se BDP letos okrepil za 3,8 odstotka. V letu 2027 naj bi bila rast 2,5-odstotna, kar je še vedno več od spomladanske napovedi, v letu 2028 pa naj bi se umirila na 2,3 odstotka, je Umar zapisal v jesenski napovedi gospodarskih gibanj, ki jo je objavil 10. septembra.

Minister za finance Andrej Šircelj
Minister za finance Andrej Šircelj
FOTO: Bobo

Med glavnimi prioritetami za prihodnji dve leti je vlada v osnutku proračunskega memoranduma 2027-2028 izpostavila razvoj in blaginjo Slovenije, pospešitev gospodarske rasti ter krepitev varnosti in obrambe.

V prihodnjem obdobju vlada napoveduje nadaljnjo rast investicij. Nadaljevala se bo investicijska aktivnost države z obnovami po naravnih nesrečah, s črpanjem sredstev iz večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2021-2027, s financiranjem prometa in prometne infrastrukture ter z vlaganji v obrambo in zaščito, je zapisano v osnutku proračunskega memoranduma.

Med predlogi s proračunom povezanih dokumentov, ki bodo v nedeljo na mizi ministrske ekipe, pa bosta poleg predloga zakona o izvrševanju proračunov tudi predloga skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave in zbirnega kadrovskega načrt oseb javnega prava.

Portal Necenzurirano je dokumente dobil v vpogled in danes razkril, da naj bi vlada po teh načrtih prihodnje leto število zaposlenih v javnem sektorju in občinah, tako pri neposrednih kot posrednih uporabnikih proračunskih sredstev, znižala za 10 odstotkov, v letu 2028 pa še za deset odstotkov.

Edina izjema pri tem naj bi bile policija, Slovenska vojska, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij in Finančna uprava RS. Izjema naj bi bili lahko tudi utemeljeni razlogi, povezani s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva.

Javni sektor - državna uprava, občine, šolstvo, zdravstvo, sociala, javni zavodi in agencije - je sicer lani zaposloval 195.593 ljudi.

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije zaskrbljeni

V konfederaciji sindikatov javnega sektorja opozarjajo, da lahko tak pristop resno oslabi dostopnost in kakovost javnih storitev, od katerih so prebivalci vsakodnevno odvisni. Zaskrbljujoče je tudi, da vlada ni predstavila strokovnih analiz, iz katerih bi izhajale potrebe posameznih javnih služb po zaposlenih ter posledice rezov. Opozarjajo še, da javnega sektorja ni mogoče upravljati z odstotki.

Posebej nesprejemljiv pa se jim zdi način, na katerega vlada pripravlja tako pomembne odločitve, saj so za posege v javni sektor izvedeli iz medijev. "To ni socialni dialog," so opozorili. Uradno so zato zahtevali sklic pogajalske komisije vlade in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, zahtevajo pa tudi uradna pojasnila predsednika vlade in ministra za finance.

"Če bo vlada nadaljevala z enostranskim odločanjem in se tudi pri tako obsežnih posegih izogibala socialnemu dialogu, bo KSJS skupaj z reprezentativnimi sindikati, ki jih združuje in imajo skupaj več kot 70.000 članic in članov, uporabila vsa razpoložljiva zakonita sindikalna sredstva za zaščito pravic zaposlenih ter dostopnosti in kakovosti javnih storitev," so še zapisali v sporočilu za javnost.

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proračun vlada ksjs razrez

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KOMENTARJI32

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ŠeVednoPlešem
02. 10. 2026 16.56
To je pot v privatizacijo, dejansko vrtcev, šolstva, zdravstva, ni mogoče krčiti, ker je že zdaj premalo zaposlenih, kaj se bo zapiralo šole, vrtce na podeželju, združevalo razrede ???
Odgovori
0 0
Semek
02. 10. 2026 16.55
bravo janez. prvo zacni pri brajdicih, tisti privilagiranci ko dobijo sociale 3000€, pol se pa spravljej na ljudi ki hodijo v sluzbo.
Odgovori
+1
2 1
NotMe
02. 10. 2026 16.54
KONČNO!!!! Oprostite, od osamosvojitve do danes je raslo 5% na leto!!! Ob vsej avtomatizaciji, tehniki....še spomnim leta 1999, ko smo kopirali vsak list posebej, samo za kopiranje je moral biti en zaposlen, danes se skopira 300 strani v 5 minutah, zaposlenih pa 5 novih.
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+1
1 0
mackon08
02. 10. 2026 16.51
Ko je bika SDS na vladi se je javni sektor najbolj povečal, tudi število občin je njihovo maslo, zdaj pa veleumno ugotavljajo da je javni sektor preglomazen.
Odgovori
+1
2 1
Slavko Bablč
02. 10. 2026 16.51
Sam si želim nazaj Robija in Tino in čim večjo javno upravo.
Odgovori
-3
1 4
kakorkoliže
02. 10. 2026 16.50
Treba nekje nabrat za vojne in orožje. Banda lopovska.
Odgovori
+3
4 1
GaraS
02. 10. 2026 16.49
Obljubljeno je bilo od PV JJ da bo do konca leta 2027 manj 50000 zaposlenih v JU. Zdaj pa si izračunajte na dan koliko je to odliva, pa še začeli niso. Čakam 31.12.2027. Sicer pa bi lahko nekatere upravne storitve do sedaj brezplačne postale plačljive. Super obljubljeno lepše življenje. Predvidevam pa tudi postopek dedovanja,če bo prenesen na notarje,ker ti ne bodo delali brezplačno. Spet super lepše življenje.Hvala JJ.
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+3
4 1
NotMe
02. 10. 2026 16.56
Postopek dedovanja že zdaj kar konkretno plačaš skozi sodniško takso. Iz prve roke - prepis premoženja pred smrtjo je bil le malenkost cenejši kot pa sodniška taksa ob dedovanju ostalega
Odgovori
0 0
čebelinko
02. 10. 2026 16.48
Prvo zmanjšati število občin za 3/4 in tiste, ki so na socialni, vendar so sposobni za delo, poslat delat. Je pa tudi bistveno preveč direktorjev, ne rabi vsakih par delavcev svojega direktorja. Če se to naredi, bo že bistveno bolje. Ne morejo pa začet mutit v šolstvu in zdravstvu, ker jih je že tako premalo in niti slučajno ne bo šlo skozi v dveh letih.
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+5
6 1
VelikoVedro
02. 10. 2026 16.46
A kdo misli, da bodo politiki iz JS vrgli vse 'svoje', ki so jim tam zrihtali šihte? :) A bodo ukinili vse agencije in organe, ki se naenkrat materializirajo vsakokrat pred potekom mandata takratne vlade? Dopenzijska parkirišča za vse zveste? :)
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+5
6 1
galeon
02. 10. 2026 16.45
Kar začnite s konkretnimi rezi po ministrstvih. Vsaj polovica jih ne ve zakaj hodijo v službe.
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+10
10 0
Vojko Kos
02. 10. 2026 16.45
Najprej ukiniti vsaj 200 občin pa bo precej JS manj!
Odgovori
+8
8 0
zvoneti
02. 10. 2026 16.43
To je 30.000 zaposlenih. Pa da vidimo kje jih bodo našli. Seveda pa višek sigurno nebo nič koristna masa mešalcev megle kot je Janez, ki si je spisal zakon, kjer bo poleg plače dobil še polno pokojnino in takih zajedalcev z visokimi plačami, ki delajo bore malo ali škodo je največ v javni upravi, ki so višek
Odgovori
+7
7 0
Pamir
02. 10. 2026 16.43
Se pravi da bo javni sektoraš od mladost Janšar sebe in svoje podložne pajdaše odrezal.No, moram mu čestitati za to ptezo.
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+5
5 0
slohren
02. 10. 2026 16.42
V industriji povprečno od delavca CC 25.000 eur dobi država na leto, torej krat 1.100.000 zaposlenih je koliko 27.5 milijarde torej kje je denar manjka vam 9 miljrad kje so???
Odgovori
+0
1 1
slohren
02. 10. 2026 16.45
Aja nekaterim ni treba plačevat davkov, sej bo industrija plačala, pa to..
Odgovori
0 0
blekk
02. 10. 2026 16.38
Kaj jih sedaj to moti?? A je Slovenija po BDP v minusi?? Kdo to diktira?
Odgovori
-6
1 7
Lux_43
02. 10. 2026 16.38
Kaj pa DZ? Zakaj je Stevo povečal proračun za 50 miljonov, zakaj vem vsaj za 5 folka, ki jih je zaposlil, kot svoje svetovalce? Tole je še ena populistična fora zaradi referednumov. Ok, in sedaj bo ta folk, ki bo odpuščen recimo meni delal konkurenco pri plačah v privat sektroju? Fino, hvala Janša. K imamo tako razdeljene dobro minimume v privat sektorju, pa bomo večinoma na minimalcih. Kdo vam bo šel s pisarn na tri izmene? Ne verjamem, da veliko. A 212 občin ostane? Možina ima veliko biznisa in Lotrič, sam da se ustanovi en svet nekje evo jih obadva noter....Mogoče bi pa hčere in sinovi SDSovcev šli ven iz energentskih podjetij, pa se zaposli nekoga, ki nima vez, a? Kaj pa stroški s tem? koliko bood stale odpravnine? Bodo storitve iste kvalitete?
Odgovori
+1
5 4
brezveze13
02. 10. 2026 16.37
zanimivo je da so zaskrbljeni samo v javnem sektorju in to tisti ki čivijo z drgnjenjm stolov in kavnih aparatov , tisti ki lopatajo in ustvarjajo dodano vrednost so pa tiho
Odgovori
+5
6 1
VelikoVedro
02. 10. 2026 16.49
Točno tako. Zato so najrazvitejša gospodarstva na svetu tista, ki največ lopatajo!
Odgovori
+1
1 0
ActiveR
02. 10. 2026 16.36
Nesprejemljivo je, da je na tisoče parkiranih delovnih mest v JS, medtem realni sektor crkuje pod težo davkov. JS ne more biti izjema, morajo se prešteti, optimizirati in drastično zmanjšati. Denarja ni in živeti bo treba v okvirju, ki je na voljo.
Odgovori
+3
7 4
Lux_43
02. 10. 2026 16.40
Ful crkuje ja. Profiti mega večji v 2025 kot ever prej, povprečna rast bogastva gospodinjstev večja za 9,5%.
Odgovori
+1
3 2
02. 10. 2026 16.35
Vsem je jasno, da je to nuja za boljšo prihodnost vseh. Ampak kako bodo to sprejeli levaki? Že slišim Štruklja in falango kakšna krivica in teror....
Odgovori
+4
8 4
EntityOne
02. 10. 2026 16.35
Vsi KSJS-jevci naj poprimejo za lopate v privat sektorju.
Odgovori
+4
5 1
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