Se obetajo spremembe EMŠO?

Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo predlog novele zakona o centralnem registru prebivalstva in ga posredovalo v javno razpravo. Pripombe na osnutek, ki bi v osebni identifikacijski številki (EMŠO) omogočil uporabo vseh obstoječih šifer registra, in sicer od 50 do 59, je mogoče podati do 4. decembra.

Med poglavitnimi rešitvami predlagatelji navajajo, da se v osebni identifikacijski številki (EMŠO) pri navedbi šifre registra omogoči uporabo vseh obstoječih šifer registra, ki so bile ob določitvi osebne identifikacijske številke rezervirane za Republiko Slovenijo. Do sedaj je namreč RS uporabljala zgolj šifro 50 od že prej predvidenih šifer 50 do 59. icon-expand Biometrična izkaznica FOTO: 24UR EMŠO, ki je bil uveden leta 1976, sicer sestavlja 13 številk, osma in deveta številka pa predstavljata šifro registra. Po navedbah ministrstva si s predlogom novele prizadevajo za nemoteno določanje osebne identifikacijske številke (EMŠO). Zaradi že določenega večjega števila EMŠO znotraj šifre registra 50 po navedbah ministrstva ni več mogoče zagotoviti novih EMŠO na posamezni datum. Določitev EMŠO je sicer bistvena za vodenje in vzdrževanje zbirk podatkov o prebivalstvu, povezovanju podatkov v teh zbirkah ter racionalizaciji dela državnih organov in drugih uporabnikov, ki imajo zakonsko podlago za uporabo EMŠO, so navedli. Uredba o načinu določanja osebne identifikacijske številke se uskladi s tem zakonom v enem mesecu od uveljavitve zakona.