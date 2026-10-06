Se odnos med Jankovićem in Golobom krha?

V Gibanju Svoboda pravijo, da bo dan D prihodnji torek, ko bodo zaključili postopke evidentiranja. Neuradno sicer naši sogovorniki potrjujejo, da je na mizi res bivši finančni minister, zdaj poslanec Klemen Boštjančič.

Nekatere informacije, ki smo jih pridobili v uredništvu, pa pričajo o tem, da naj bi bila odločitev v ožjem krogu Svobode že znana in da naj bi Robert Golob Boštjančičevo kandidaturo Zoranu Jankoviću tudi že najavil minuli konec tedna.

Bivši premier in ljubljanski župan sta sicer dolgoletna zaveznika, javno sta si večkrat izrazila politično podporo, njuno sodelovanje pa sega v čas pred 15 leti, ko je Janković ustanovil stranko Pozitivna Slovenija.

Ljubljanski župan za komentar danes ni bil na voljo, Boštjančič pa je bsedo prepustil Golobu.

"Glede na to, da je Svoboda dobila največje zaupanje volivk in volivcev na državnozborskih volitvah, je popolnoma normalno, da v stranki demokratično razmišljamo o tem, da bi imeli svoje kandidate in kandidatke v vseh največjih slovenskih mestih, vključno z Ljubljano. Ta postopek še ni zaključen, zaključen bo prihodnji torek, tako da je danes o tem prezgodaj govoriti. Razmišljanja pa so v teku, da," je dejal Golob.