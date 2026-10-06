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Slovenija

Se odnos med Jankovićem in Golobom krha?

Ljubljana, 06. 10. 2026 19.36 pred 31 minutami 1 min branja 12

Avtor:
Žana Vertačnik
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Je bivši premier obrnil hrbet ljubljanskemu županu, sicer tesnemu političnemu zavezniku? Golob je potrdil, da v Gibanju Svoboda razmišljajo o svojem kandidatu za župana prestolnice. Neuradno bi v volilno tekmo poslali bivšega finančnega ministra Klemna Boštjančiča.

V Gibanju Svoboda pravijo, da bo dan D prihodnji torek, ko bodo zaključili postopke evidentiranja. Neuradno sicer naši sogovorniki potrjujejo, da je na mizi res bivši finančni minister, zdaj poslanec Klemen Boštjančič.

Nekatere informacije, ki smo jih pridobili v uredništvu, pa pričajo o tem, da naj bi bila odločitev v ožjem krogu Svobode že znana in da naj bi Robert Golob Boštjančičevo kandidaturo Zoranu Jankoviću tudi že najavil minuli konec tedna.

Bivši premier in ljubljanski župan sta sicer dolgoletna zaveznika, javno sta si večkrat izrazila politično podporo, njuno sodelovanje pa sega v čas pred 15 leti, ko je Janković ustanovil stranko Pozitivna Slovenija.

Ljubljanski župan za komentar danes ni bil na voljo, Boštjančič pa je bsedo prepustil Golobu.

"Glede na to, da je Svoboda dobila največje zaupanje volivk in volivcev na državnozborskih volitvah, je popolnoma normalno, da v stranki demokratično razmišljamo o tem, da bi imeli svoje kandidate in kandidatke v vseh največjih slovenskih mestih, vključno z Ljubljano. Ta postopek še ni zaključen, zaključen bo prihodnji torek, tako da je danes o tem prezgodaj govoriti. Razmišljanja pa so v teku, da," je dejal Golob.

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KOMENTARJI12

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progresivnidaveknastanovanja
06. 10. 2026 20.07
Haha, ravno to je voda na mlin serifu. Serif bo ob taksni kolicini padalcev dobil najvec procentov, v drugem krogu pa še glasove od padalcev.
Odgovori
0 0
neodvisen
06. 10. 2026 20.06
Kdaj bo ta golob kaj skapiral. A mu bodo morali narisati.
Odgovori
0 0
biggbrader
06. 10. 2026 20.04
Oba v senci. Bo Slovenija nekaj imela od tega.
Odgovori
0 0
2mt8
06. 10. 2026 20.01
Janković je gazda od Goloba
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+2
2 0
Arguss
06. 10. 2026 19.59
To so se skupaj odzadaj zmenili.Ne na prvo žogo world press poneumljanja.
Odgovori
+2
2 0
Nenil
06. 10. 2026 19.58
oba v en žakl in v Savo
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+2
2 0
Oknaj 4
06. 10. 2026 19.58
Te volitve bobo pokazale koliko pameti in domoljubja imate pravi Ljubljančani
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+2
2 0
alibaba41
06. 10. 2026 20.03
kateri pravi ljubljančani , če pa je 80% tujcev, praktično ne slišiš več slovenske besede. sprehodi se od pogačarjevega trga proti zoisovi, z mikroskopom iščeš slovenca, enako kot dunaj, berlin new york. multi kulti ideologija, bog ne daj da imaš kakšno pripombo, potem si nestrpen, fašist in ne vem kaj,.
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+1
1 0
alibaba41
06. 10. 2026 19.56
zelo spoštujem goloba,ker hodi z japonskimi kroglicami in vijuga levo in desno.
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+2
2 0
Castrum
06. 10. 2026 19.52
Robert Golob: »Če primerjamo figure, pa recimo, da sem jaz skakač, ker rad skačem nenadzorovano levo in desno, potem naš predsednik Zoran Janković ni kralj, ki ga moramo braniti za vsako ceno, on je kraljica. On je naše najmočnejše orožje"
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+5
5 0
Castrum
06. 10. 2026 19.47
Čakte, čakte, kako zdaj? A ni Zoki od Goloba kraljica? Moja kraljica, je rekel Golob
Odgovori
+6
6 0
macolagobec
06. 10. 2026 19.49
Kraljico se kdaj pa kdaj tudi žrtvuje. Al pa okol prinese, da ne bom glih rekel nateg... .
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+5
5 0
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