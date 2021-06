Se odpravljate na dopust? Poskrbite, da bo brezskrben!

Dobra novica je, da so zavarovanja potovanj v tujino ena od najbolj preprostih zavarovanj, ki jih lahko sklenete prek spleta. Še lažje bo, če to uredite s pomočjo digitalne poslovalnice i.triglav , ki jo lahko uporabljate tudi kot aplikacijo na svojem pametnem telefonu. Omogoča vam preprosto sklepanje zavarovanj, kjerkoli že ste .

Z digitalno poslovalnico i.triglav lahko upravljajte in pregledujte svoje zavarovalne police ter imate nadzor nad plačili zavarovalnih premij. Opravite informativni izračun varčevanja in si zagotovite popoln pregled nad svojimi naložbami. Brez obiska poslovalnice lahko prijavite škodo za katerokoli zavarovanje in dostopate do informacij glede vašega bonitetnega programa Triglav komplet.