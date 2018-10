Se odpravljate v Ljubljano? Preverite, kje so cestne zapore

V Ljubljani so zaradi ljubljanskega maratona številne zapore cest. Tekačem so organizatorji zagotovili brezplačen prevoz z mestnim avtobusom, vsi udeleženci in obiskovalci pa lahko parkirate na P+R parkiriščih na Dolgem mostu, Barju in v Stožicah.

Danes bodo v slovenski prestolnici potekali osrednji teki Volkswagen 23. Ljubljanskega maratona. Za rekreativni tek na 10 km, ki se bo začel ob 8.30, ter za maraton (42 km) in polmaraton (21 km), start bo on 10.30, je prijavljenih 18.366 tekačic in tekačev. Mali maraton bo štel za državno prvenstvo. Tekačem so organizatorji zagotovili brezplačen prevoz z mestnim avtobusom, parkirate pa lahko na P+R parkiriščih na Dolgem mostu, Barju in v Stožicah. Med 7. in 10. uro iz parkirišč P+R Stožice in Barje organizirane krožne vožnje avtobusov.

Zapore cest. FOTO: Ljubljanski maraton

Kje bodo zapore cest? Prireditelji ljubljanskega maratona obveščajo vse uporabnike ožjega ljubljanskega mestnega središča, da bo popolna zapora: - Kongresnega trga: od četrtka, 25. oktobra od 8. ure do nedelje, 28. oktobra do 24. ure - Šubičeve ulice (od Prešernove ceste do Slovenske ceste): od sobote, 27. oktobra od 5. ure do nedelje, 28. oktobra 2017 do 24. ure - Slovenske ceste (od Gosposvetske ceste do Aškerčeve ceste - z izjemo dovoza v GH Kong. trg): od petka, 26. oktobra od 15. ure do nedelje, 28. oktobra do 24. ure - Slovenske ceste (od Tivolske ceste do Gosposvetske ceste): v soboto, 27. oktobra od 10.30 do nedelje, 28. oktobra 2017 do 20. ure - Bleiweisove ceste iz smeri Delavski dom v smeri Viča: v nedeljo, 28. oktobra od 10. do 14. ure - Aškerčeve ceste (od Slovenske ceste do Groharjeve ceste - zaradi postavitve štartnih boksov): v nedeljo, 28. oktobra od 5. ure do 16. ure - garažna hiša Kongresni trg: v soboto, 27. oktobra od 10. do 18. ure in v nedeljo, 28. oktobra od 7. do 16. ure - parkirna mesta po trasi šolskih tekov: od petka, 26. oktobra do sobote, 27. oktobra do 19. ure - parkirna mesta po trasi maratona in polmaratona: v nedeljo, 28. oktobra od 8. do 16. ure - parkirna mesta na Vegovi ulici: od petka, 26. oktobra od 8. ure do nedelje, 28. oktobra 2017 do 24. ure - parkirna mesta na Vodnikovem trgu: v nedeljo, 28. oktobra od 0.00 do 24. ure - pakirna mesta v Rožni dolini in v mestnem središču: v nedeljo, 28. oktobra od 0.00 do 15. ure v Rožni dolini, oz. 24. ure v mestnem središču. V nedeljo, 28. oktobra od 8. do 16. ure: - za traso rekreativnega teka: Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ul. 7. Septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Parmova ulica, Bežigrad, Dunajska cesta, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj) - za traso polmaratona: Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ul. 7. Septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Samova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ul. Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina, C. II, V, IV,III, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj) - za traso maratona: Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ul. 7. Septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Samova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ul. Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina, C. II, V, IV, III, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva ulica, Kolezijska ulica, Gerbičeva ulica, Koprska ulica, Cesta v Mestni log, Kopačeva ulica, Hladnikova cesta, Jurčkova cesta, Dolinškova ulica, Knezov štradon, Peruzzijeva ulica, Ob Dolenjski železnici, Orlova ulica, Ižanska cesta, Hradetskega cesta, Litijska cesta, Kajuhova ulica, Šmartinska cesta, Luize Pesjakove ulica, Savska cesta, Štajerska cesta 1. rondo, Štajerska cesta 2. rondo, Štajerska cesta 3. rondo, Božičeva ulica, Baragova ulica, Dunajska cesta, Tavčarjeva ulica, Miklošičeva cesta, Pražakova ulica, Slomškova ulica, Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Vodnikov trg, Ciril Metodov trg, Stritarjeva ulica, Miklošičeva cesta, Dalmatinova ulica, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj). Za promet so zaprti naslednji priključki s severne obvoznice oz. avtoceste: - izvoz BEŽIGRAD (Dunajska cesta) iz obeh smeri, - izvoz DRAVLJE - ŠIŠKA (Vodnikova cesta) iz smeri Kosez. Obvozi mestnih avtobusov Vse udeležence v prometu prosijo za strpnost in razumevanje. Upoštevajte prometno signalizacijo ter navodila policistov, redarjev in organizatorjev. V petek, soboto in nedeljo bodo po spremenjenih trasah vozili tudi mestni avtobusi. Vsi obvozi so objavljeni na spletni strani LPP. Organizatorji maratona bodo tudi letos omogočili prečkanje trase tekov, ko bo to varno za vse udeležence v prometu in z dovoljenjem pooblaščenih oseb na posameznih križiščih. Tekačem na voljo tudi okrepčevalnice Na trasah Garmin teka 10 km, polmaratona in maratona bodo tekačem na voljo številne okrepčevalnice in vodne postaje, ki pa si jih lahko pogledate na spodnjem zemljevidu:

