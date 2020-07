Ugledni dunajski profesor o novi medijski zakonodaji: alarm za začetek 'orbanizacije'

Sporočila, ki prihajajo iz Fidezsa, madžarske vladne stranke, tamkajšnji državni in provladni mediji iz dneva v dan ponavljajo, propaganda pa je močnejša, kot je bila kadarkoli. Dejansko lahko že govorimo o komunikacijski vojni na Madžarskem, saj si je vlada od leta 2010 javne medije popolnoma podredila. In tega se na Madžarskem ne da več popraviti, opozarja profesor Dragomir, ki je hkrati vodja Centra za medije tiste univerze, ki je ves čas delovala v Budimpešti, dokler je ni madžarski voditelj zaradi preteklih Soroševih fundacij izgnal iz države.

Po hitri podreditvi javnih medijev preko državnega financiranja in kadrovanja ter s pomočjo spremembe toka oglaševalskega denarja k provladnim medijem, je vrsta podjetnikov blizu Orbanove stranke Fidezs v slabem desetletju pokupila 11 radijskih postaj, 20 televizijskih programov in blizu 500 spletnih in tiskanih medijev. Državni mediji so pristali v vlogi močnega megafona, samo MTVA stane Madžare 250 milijonov evrov letno, kar marsikdo razume kot davek na vladno propagando.

Da smo v širši regiji priča podržavljanju javnih medijev ter prevzemu zasebnih od provladnih oligarhov, meni tudi Luka Lisjak Gabrijelčič: "Dejansko je Orbanu uspelo ustvariti neki politično oligarhični sistem, ki nadzoruje celotno medijsko sfero, seveda obstajajo tedniki in medijski portali, ki so zelo kritični do oblasti, vendar jih bere le peščica ljudi."

"Razmere lahko opišemo tako, da vlada v sodelovanju z oligarhi, podjetji, ki so blizu vladi, prevzamejo vse vzvode moči v medijih, vključno z regulacijo in financiranjem, nato pa začnejo kupovati zasebne medije," razlaga dunajski profesor.

Madžarski novinar: 'Če je neka tema politično občutljiva, dobim navodila'

Vse skupaj je pripeljalo do točke, ko so zgodbe, ki poročajo proti vladi, praktično prepovedane. "Čisto vsaka zgodba, povezana z domačo politiko, je prepovedana. O vladi ne smeš napisati nič slabega,"razkriva novinar madžarske državne televizije MTVA in nadaljuje, "Soroš, migranti in levi liberalci, to je vse vladna kampanja."

Zgodbe, ki jih prikazuje državna televizija, so popolnoma nadzorovane. "Na primer, če je neka tema politično občutljiva, dobim navodila. V nekaterih primerih dobim že napisane članke, tako da ne potrebujem storiti ničesar drugega, ničesar popravljati – samo skopirati po sistemu kopiraj-prilepi," še razlaga anonimni novinar.

Orbanov recept se že delno uresničuje tudi na Poljskem. "Na Poljskem je vladajoči stranki uspelo podrediti javno televizijo in je v evropskem kontekstu ena najbolj smešnih. Izvaja skoraj severnokorejski tip propagande. Poljski vladajoči stranki ni uspelo podrediti zasebnih medijev in je daleč od popolnega nadzora nad javno sfero, kot ga ima Orban na Madžarskem,"pove Lisjak Gabrijelčič.

Nad vladno novelo medijskega zakona smo lahko upravičeno zaskrbljeni

V slovenski vladni noveli pa je po njegovem mnenju viden očiten model, "da bi se del javnega denarja preusmeril k zasebnim medijem v lastniški orbiti vladajoče SDS".

Ker se v novi zakonodaji milijoni nasmihajo televiziji, ki so jo pred leti ustanovili Janša, nekateri njegovi ministri, poslanci in delničarji blizu SDS, so se zaradi suma konflikta interesov in korupcije s pismom na KPK že obrnili v stranki Socialnih demokratov.

Če se ne bomo pravočasno uprli, bodo po mnenju Mariusa Dragomirja posledice za prihodnost slovenske družbe nepopravljive:"Družba in neodvisni novinarji bi res morali pogledati naprej od teh korakov, ker je to zgolj prvi korak. Mislim, da je zelo pomembno, da ljudje, ki imajo moč, resno premislijo, saj bi nova medijska zakonodaja še mnoga leta oblikovala medijsko krajino Slovenije."