Se po slovenskih cestah vozi več sto ukradenih, a hkrati registriranih vozil?

Na portalu Slo-Tech so več mesecev križali podatke registra ukradenih in registra registriranih vozil ter pri tem ugotovili več ujemanj in napak. Registra sta sicer med seboj povezana že 13 let, zato je toliko bolj čudno, da se po podatkih portala po slovenskih cestah vozi 129 po letu 2014 ukradenih vozil, ki so opravila tehnične preglede in bila registrirana. Je temu res tako ali je prišlo v seznamu evidenc, ki jih vodi policija do administrativnih napak?

Policija je v odgovoru na vprašanja portala priznala, da je prišlo do administrativnih napak, ter da gre pri seznamu ukradenih vozil le za seznam informativne narave. Vendar kot so nam pojasnili pri Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (AVP), se baze ukradenih vozil preverjajo ob vsakem postopku, ki se izvaja v evidenci registriranih vozil. To pomeni, da so onemogočeni vsi postopki s takim vozilom. "Referenti, ki imajo vpogled v evidenco in izvajajo postopke registracije, se morajo v takem primeru obrniti na Policijo," pojasnjujejo na AVP.