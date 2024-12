Še pred koncem leta 'finančna injekcija' za zdravilo urbagen

Kot je povedala zdravstvena ministrica Valentina Prevolnik Rupel , je vlada na seji odobrila sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje predklinične in klinične študije genskega zdravila urbagen. Sredstva bo prejela Fundacija CTNNB1, Ustanova za raziskave na področju genske terapije, so po seji sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Mali Urban in njegova mama Špela Miroševič

Osnova za financiranje je 20. novembra sprejeta novela zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki omogoča financiranje zaključnih faz predkliničnega in kliničnega razvoja nekomercialnega zdravila pri naprednem zdravljenju redkih bolezni otrok s sredstvi državnega proračuna.

Na podlagi novele je fundacija na ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ki je pristojno za izvajanje omenjenega zakona, poslala vlogo za sofinanciranje "predklinične in klinične študije genskega zdravila urbagen za sindrom CTNNB1" z vsemi zahtevanimi prilogami, so navedli.