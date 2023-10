Še pred odprtjem nove ptujske urgence zalilo kletne prostore

Kot je povedal v. d. direktorja bolnišnice Aleksander Voda, so v začetku oktobra oddali vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja, 9. novembra pa pričakujejo tehnični pregled, po katerem bodo lahko delo v skoraj že v celoti opremljenih novih prostorih začeli decembra. Projekt bo po zagotovilih direktorja zaključen v skladu s finančnimi okvirji iz pogodbe z izbranim izvajalcem, družbo Medicoengineering.

Je pa do prvih zapletov prišlo še pred odprtjem, saj je v začetku oktobra poplavilo kletne prostore nove urgence, vzrok za to pa je bil po besedah Vode, da vgrajeni material ni izpolnjeval zahtevanih standardov, zaradi česar je popustila ena od cevi in se je iz nje izlila vroča voda. Zaradi škode bo potrebna tudi menjava podov.

"Izvajalec je svojo krivdo takoj priznal in na lastne stroške začel sanacijo v skladu z ukrepi, ki jih je predlagala stroka," je dejal prvi mož ptujske bolnišnice. Voda verjame, da siceršnja kakovost vgrajenih materialov ne bi smela biti vprašljiva, saj gre nenazadnje za 4,5 milijona evrov vreden projekt.