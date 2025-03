'Še preden razumem jezik, v njem pojem'

Koliko jezikov tekoče obvlada energična in iskriva ženska, nam v nekajurnem druženju za rubriko Vaš svet v oddaji Svet na Kanalu A ni uspelo izvedeti – glede števila je namreč skrivnostna, saj bi s tem lahko začarala končno število vseh jezikov, ki jih želi znati. A jasno je, da je teh jezikov vsaj osem – od decembra lani je namreč članica mednarodnega združenja HYPIA, v katerem so državljani sveta, ki odlično govorijo najmanj osem jezikov. Trenutno je teh nekaj več kot 400, iz Slovenije trije, a je Ramona Irgolič , kot se pošali, edina Štajerka.

In članstvo v tem eminentnem klubu ni kar tako malo na pamet. Opraviti je morala številne intervjuje v različnih jezikih, pa pisno odgovoriti na kup vprašanj in napisati še eseje, spet v različnih jezikih. Sama pravi, da vseh teh jezikov ne zna, ker je pač nadarjena, ampak je vse plod trdega in sistematičnega dela. In najtežji jezik? To pa je delila z nami – norveščina. In sicer zato, ker Norvežani odlično govorijo angleško in se je morala kar potruditi, da so ji dovolili govoriti v njihovem jeziku.

Ramonin materni jezik je seveda slovenščina, se je pa vzporedno z njim kot majhen otrok učila tudi nemščino. Rodila se je namreč v nemškem Mainzu zakoncema iz okolice Maribora, ki sta tam delala. Obiskovala je mednarodni vrtec in kasneje šolo ter že zelo zgodaj dojela, kako lepo zvenijo različni jeziki. "Imela sem čudovitega učitelja, bil je poročen s Tajko in je v jutranjem krogu uvedel pesmico, ki smo jo peli v vseh jezikih iz domovin otrok. To je zvenelo nekako takole: Good morning, good morning, dobro jutro, dobro jutro, buenos dias, buenos dias in tako dalje," zapoje s čistim glasom, ki naježi kožo in privabi solze v oči.