Se pri hoji po stopnicah navzdol držite ograje? Morda ne gre le za utrujenost

Podobno je, ko vstanete s stola, po dolgi vožnji izstopite iz avtomobila ali po daljšem sprehodu potrebujete več časa za okrevanje. Večina ljudi te spremembe pripiše utrujenosti ali si reče: "Samo staram se." Toda fizioterapevti vedo, da se sklepi le redko spremenijo čez noč. Proces je postopen – pogosto se začne leta, preden nelagodje postane del vsakdana. Zgodnji znaki so tako neopazni, da jih komaj zaznate, dokler ne ugotovite, da se gibate drugače kot nekoč.

5 zgodnjih znakov, ki jih mnogi spregledajo

Vseh znakov ne občuti vsak. Če pa jih pri sebi prepoznate, je vredno sklepom nameniti več pozornosti.

Sklepom je vredno nameniti več pozornosti. FOTO: Arhiv ponudnika

1. Po stopnicah navzdol hodite previdneje kot nekoč. Ni nujno, da je razlog bolečina. Včasih ste le previdnejši. Ne da bi o tem razmišljali, se primete za ograjo ali upočasnite. 2. Vstajanje po sedenju je drugačno. Po dolgem sestanku, filmu ali večerji s prijatelji so prvi koraki okornejši kot nekoč. Po nekaj minutah je spet vse normalno. 3. Neopazno ste opustili nekatere dejavnosti. Na pohode ne hodite več tako pogosto, izogibate se klečanju na vrtu in namesto stopnic izberete dvigalo. Ne zato, ker ne bi mogli, temveč ker se pri teh dejavnostih ne počutite več enako. 4. Okrevanje traja dlje. Po dolgem sprehodu, vadbi ali napornem dnevu telo potrebuje več časa za okrevanje kot nekoč. 5. Menite, da je to del staranja. To je morda najpogostejše prepričanje, s katerim se srečujejo fizioterapevti. Ljudje čakajo mesece, včasih leta. Prepričani so, da ni mogoče storiti ničesar, dokler nelagodje ne postane bolj opazno.

Telo potrebuje več časa za okrevanje kot nekoč. FOTO: Arhiv ponudnika

Zakaj se to zgodi?

Ena od naravnih sprememb, ki spremljajo staranje, je povezana s kolagenom. Kolagen je najpogostejša strukturna beljakovina telesa. Najdemo ga v hrustancu, kitah, vezeh, kosteh in drugih vezivnih tkivih, ki sodelujejo pri gibanju. S staranjem proizvodnja kolagena v telesu postopoma upada. Zato mnogi o podpori sklepom razmišljajo dolgo, preden se pojavijo večje omejitve.

Ali je ves kolagen enak?

Mnogi menijo, da vsa prehranska dopolnila s kolagenom delujejo enako. V resnici obstajajo pomembne razlike. Dolga leta je večina vsebovala hidrolizirani kolagen, ki zagotavlja kolagenske peptide kot prehranske gradnike. V zadnjem času znanstveniki vse več pozornosti namenjajo nativnemu kolagenu. Za razliko od hidroliziranega nativni kolagen ohrani naravno tridimenzionalno strukturo . V organizmu deluje drugače, zato je na področju zdravja sklepov deležen vse več znanstvenega zanimanja.

Nativni in hidrolizirani kolagen FOTO: Arhiv ponudnika

Drugačen pristop

Prehransko dopolnilo Swiss Gams združuje nativni kolagen tipa I in II z vitaminom C v priročni formuli za jemanje ene kapsule na dan. Vitamin C prispeva k normalnemu nastajanju kolagena za normalno delovanje hrustanca in kosti. Namesto da bi čakali, da gibanje postane zahtevnejše, se mnogi odločijo podporo sklepom vključiti v dnevno rutino. Včasih so prav najmanjše spremembe prve, ki jim je vredno nameniti pozornost.

Prehransko dopolnilo Swiss Gams z nativnim kolagenom in vitaminom C FOTO: Arhiv ponudnika

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