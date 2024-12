Se pričeska 'bundesliga' ponovno vrača med modne trende?

Se spomnite pričeske, ki se je je prijelo ime bundesliga? To je frizura, pri kateri so lasje na sprednjem delu glave postriženi na kratko, na temenu pa so dolgi. Med zvezdniki je postala priljubljena v 70. letih, ko je z njo svetovne odre osvajal David Bowie, Evropo pa je zajela desetletje kasneje, ko je postala pravi modni trend med nemškimi nogometaši. Njen trenutek slave je bil res kratek, ampak kot pri hlačah na zvonec, recimo, tudi v tem primeru velja, da se moda vrača. Mnenja so deljena – nekateri pravijo, da je najgrša pričeska v zgodovini človeštva, drugim je všeč. Kaj pa vi menite?