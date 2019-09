Kolikšne so odškodnine, ki jih slovenskim rejcem izplača država?

Resničnost domnevnih očitkov, ki mečejo slabo luč na slovenske rejce, smo preverili na pristojnih ministrstvih. Najprej pojasnimo, da odškodnine za škode, ki jo povzročijo živali zavarovanih živečih vrst, med katere sodijo tudi volkovi, rejcem izplačujejo na Agenciji RS za okolje in prostor. Po njihovih podatkih višina odškodnine, ki jo prejme rejec za škodo, povzročeno na ovcah mlečne pasme, trenutno znaša 315,75 evra, za mesno pasmo 181,5 evra, za ovco, namenjeno za pitanje ali zakol, pa 168,75 evra. Kar zadeva samih odkupnih cen za posamezne ovce na trgu, je slika manj jasna. Kot so nam pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, točnih številk o tem nimajo. So nam pa posredovali podatek, da v primeru ovac, namenjenih zakolu, cena za kilogram žive mase znaša 1,1 evra, za jagnjeta pa 2,6 evra.

Končno ceno ovce dobimo tako, da omenjeno ceno pomnožimo s težo živali, ki pa se seveda po posameznih pasmah ovac razlikuje. V Sloveniji imamo kar sedem pasem ovac, če vzamemo za primer izračuna najštevilčnejšo pasmo, oplemenjeno jezersko-solčavsko ovco, katere telesna masa se giblje med 65 in 75 kilogrami, bi tako končna cena celotne ovce v tem primeru znašala 71,5 evra oz. 82,5 evra. Če bi rejec utrpel napad zveri, bi v konkretnem primeru dobil 97,25 evra več denarja, kot če bi zdravo žival prodal na trgu.

Rejci morajo izpolnjevati določene pogoje

Čeprav številke kažejo, da bi lahko bili slovenski rejci resnično motivirani k izigravanju države, je ob tem pomembno izpostaviti tudi to, da država odškodnin ne deli kar vsepovprek. Da so na koncu upravičeni do odškodnine, morajo izpolnjevati določne pogoje. Ob tem velja dodati, da vseh odškodninskih zahtevkov, ki jih rejci drobnice vložijo zaradi napadov zveri na njihovo drobnico, Agencija RS za okolje tudi ne odobri. "Lastniki morajo na primeren način kot dobri gospodarji narediti vse potrebno, da svoje premoženje obvarujejo pred nastankom škode. To pomeni, da morajo varovati svoje premoženje, da bo škod čim manj," so pojasnili na ministrstvu za okolje in dodali, da lahko v ta namen uporabijo mehanska, kemična, zvočna in druga odvračala. Priporočeni zaščitni ukrepi so določeni v pravilniku o primernih načinih varovanja premoženja in vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na premoženju. "Če pa živali zavarovanih vrst kljub izvedeni priporočeni zaščiti na premoženju povzročijo škodo, lahko pri ministrstvu za okolje uveljavljajo odškodnino," so še dodali.

Oškodovanci lahko zahtevajo tudi višjo odškodnino