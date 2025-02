Se res kmalu ne bomo več 'cijazili' in čakali v nepreglednih kolonah?

V Darsu nameravajo letos uvesti nekatere novosti pri zagotavljanju večje pretočnosti prometa, je povedal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič. "Eden od načinov je sekvenčno merjenje prometa. To pomeni, da bomo na vseh vpadnicah, 20 kilometrov izven obroča, merili hitrost, pretočnost. Ko bomo zaznali, da se gostota prometa povečuje, bomo začeli zmanjševati hitrost. Ugotovili so, da če je manjša hitrost, je tudi pritisk na ljubljanski obroč manjši. Z avtomatično regulacijo prometa bomo poskušali malo razbremeniti ljubljanski obroč," je napovedal in dodal, da je projekt v zaključni fazi ter da bo ponekod v popolni avtomatski funkciji začel delovati do začetka oz. sredine poletja.

Dodaknil se je tudi gradnje tretjega pasu od Domžal proti Ljubljani, kjer že imajo nabor izvajalcev. Prijavljeni so trije. "Čakamo, da se naredi izbor in začnemo z gradnjo. Predvidevamo, da bo to nekje do konca pomladi."

Kaj pa zastoji na Brezovici, ki v času turistične sezone še posebej otežujejo pot na morje? "Do sredine leta računamo zgraditi krožišče Dragomer, ki bo močno razbremenilo Brezovico in s tem tudi kolone, ki so tam nastajale. Jasno, prometa v celoti ne bomo mogli razbremeniti. Kolone bodo ostale, samo upam, da bodo manjše. Do konca leta upamo, da bomo dobili dovoljenje tudi za gradnjo tretjega pasu na tem odseku."

Glede tretje razvojne osi je povedal, da sta dva odseka od devetih že končana, dva pa se gradita. "Za petega, največjega, imamo 20. februarja odpiranje ponudbe. Upam, da bomo do takrat dobili izvajalca in kmalu začeli dela. To je gradbeno najbolj zahteven del, dolg 16 kilometrov in ima nekaj viaduktov."

Glede drugega tunela predora Karavanke, Ribič napoveduje, da bo promet v vzhodni cevi stekel spomladi leta 2026.

Kakšen promet pa nas čaka v letošnjem letu? Na Darsu pričakujejo precej gost promet v letošnjem letu, vendar zagotavljajo, da so se na to pripravili. "Vsa mesta, kjer so zastoji, bomo opremili z obvestilnimi tablami, na kateri bodo osnovni podatki. Komunikacija z uporabniki bo na bistveno višjem nivoju kot sedaj. Če bodo vozniki disciplinirani, upam, da se bomo najhujšim gužvam izognili."

Ob koncu pogovora se je Ribič dotaknil tudi kritik glede nove stavbe Darsa in njene podražitve, pri čemer je bil vodja gradnje njegov brat. Ribič pri tem zanika, da gre za konflikt interesov.