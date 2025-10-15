Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Se morilec rodi? Se že rodimo z nastavki za nasilje?

Ljubljana, 15. 10. 2025 08.39 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Sara Volčič
Komentarji
21

Se morilec rodi? Ali imajo nekateri, ko pridejo na svet, v svojih možganih že nastavke za to, da bodo nekoč postali nasilni, lahko tudi ekstremno nasilni? Ali so tisti, ki izvajajo nasilje, že v osnovi drugačni od nas? Vse to so vprašanja, ki se porajajo, ko srečamo osebo, ki je izvrševala nasilje, ki je bila sposobna drugemu človeku prizadejati bolečino, lahko celo vzeti življenje.

Verjetno je za javnost lažje, če se od teh ljudi loči, to pa naredi tako, da postavi veliko neprehodno steno, s prepričanjem, da so oni že v izhodišču drugačni. Enako menimo za ljudi, ki pristanejo v zaporu zaradi katerega koli kaznivega dejanja. Prav tako postavimo med njimi in nami zunaj zapora zelo jasno ločnico. In sicer: zanje želimo verjeti, da so od nas popolnoma drugačni, kar pomeni, da se nam kaj takšnega ne more pripetiti, da torej mi nimamo prav nobene možnosti, da bi kdaj pristali za zapahi. A na žalost se motimo.

Oseba se ne rodi nasilna, ampak se tega v življenju nauči.
Oseba se ne rodi nasilna, ampak se tega v življenju nauči. FOTO: Sara Volčič

"Noben človek na svet ne pride že nasilen, saj gre za vedenje, za priučene vzorce odzivanja, ki se jih otrok v življenju nauči od drugih. Sprva v matični družini, če je tam takšno vedenje prisotno, kasneje pa v širši družbi, od vrstnikov ali kakšnih drugih oseb, s katerimi prihaja v stik," nas takoj poduči klinična psihologinja, direktorica Svetovalnega centra v Ljubljani dr. Mateja Hudoklin.

dr. Mateja Hudoklin, diretorica Svetovalnega centra v Ljubljani
dr. Mateja Hudoklin, diretorica Svetovalnega centra v Ljubljani FOTO: Sara Volčič

V Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše se zatekajo otroci in mladostniki z raznovrstnimi težavami in nasilno vedenje je lahko ena od njih, ki pa praviloma ne nastopa kot samostojna težava in je vselej izraz neke notranje stiske. "Zavedati se moramo, da je nasilno vedenje vedno povezano z neko težavo, ki je nek otrok ali mladostnik ali kasneje tudi odrasel človek ne zna drugače rešiti. Gre za čustven odziv na nekaj in tega se je nekoč nekje od nekoga naučil," pojasni klinična psihologinja. A nasmešek zasije na njenem obrazu, ko nas potolaži: "Tistega, kar se naučimo, se lahko tudi odučimo, torej spremenimo." Da, če nekdo ravna nasilno v določenih primerih, to ne pomeni nujno, da mora tako ravnati vedno. Lahko to spremeni. Za to možnost se moramo prav vsi zahvaliti nevroplastičnosti naših možganov, ki se učijo vse življenje, prav do zadnjega dne. Jasno je, da je za učenje najbolj ugoden čas otroštvo in mladostništvo, a tudi kasneje gre, četudi z več truda in počasnejšo spremembo, preobrazbo.

 

Možgani in možganski valovi
Možgani in možganski valovi FOTO: Adobe Stock

Tudi biološko pridemo na svet precej podobni in kot nepopisan list papirja, kot nam pojasni priznani nevrolog Nevrološke klinike UKC Ljubljana in profesor na Medicinski fakulteti prof. dr. Zvezdan Pirtošek. Ki na vprašanje, ki si ga zastavljajo mnogi, jasno in odločno odvrne: "Ne, prav nihče se ne rodi kot morilec. Pri nekom, ki mori, gre za splet biološkega, gre za splet nesrečnih dogodkov v prvih tednih, mesecih ali letih življenja in gre za trenutne okoliščine v življenju," še poudari Pirtošek. Ki doda, da imamo sicer določene gene, različice katerih lahko povečujejo verjetnost, da bomo v nekih okoliščinah ravnali nasilno, a to nikakor ni nujno.

Prof. dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog in profesor na Medicinski fakulteti
Prof. dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog in profesor na Medicinski fakulteti FOTO: Sara Volčič

Strokovnjaka sta poudarila, kako zelo pomembno je okolje, v katerem se nek posameznik razvija, in kako zelo lahko to okolje vpliva na njegov čustveni razvoj, na njegovo ravnanje. To potrjujejo tudi mladostniki, ki sem jih obiskala v Strokovnem centru Logatec, kjer so zaradi težav, kot so izostajanje iz šole, neupoštevanje pravil doma, zloraba mamil ali celo izvrševanje manjših kaznivih dejanj ter nasilno vedenje.

Mladoletniki v strokovnem centru Logatec
Mladoletniki v strokovnem centru Logatec FOTO: Sara Volčič

"Ko sem bil manjši, še v osnovni šoli, so me vsi zafrkavali, žalili in "boksali" v trebuh, ker sem bil močnejše postave. Nisem se znal braniti, zato sem delal na tem, da sem dobil boljšo postavo, dobil sem moč in jim začel vračati. Priznam, da sem se pri tem res dobro počutil. Potem pa sem jih tepel še pogosteje. Občutek, ko sem koga udaril, je bil dober," mi je zaupal sedemnajstletnik, ki v matični družini ni bil deležen nasilja, a je jasno pokazal, da je nasilje nekaj, kar se res naučimo od drugih. V zavodu se zdaj trudi svoje nasilne reakcije brzdati in, ko se razburi, šteti do deset ali se umakniti.

morilec vedenje nasilje
Naslednji članek

Božičnica ali razbremenitev plač z zvišanjem splošne olajšave?

Naslednji članek

Razkrivamo: za ameriške rakete zemlja-zrak bomo plačali 43 milijonov

KOMENTARJI (21)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4BIDEN
15. 10. 2025 09.35
a mate vi kamere v porodnišnici?
ODGOVORI
0 0
4BIDEN
15. 10. 2025 09.35
pa a gleda kdo to, če ja... uprašam za prjatla
ODGOVORI
0 0
Verus
15. 10. 2025 09.34
Da, predispozicije so lahko ze ob rojstvu, vsekakor pa okolje ustvarja osebo. Osebnostna struktura se razvija. Ce recimo Slovenci maltretirate ljudi iz juga v komentarjih, ne morete pricakovati, da bodo slednji potem ljubeči in topli do vas. Po drugi strani pa pohlep v družinah, ko je fokus samo de
ODGOVORI
0 0
Verus
15. 10. 2025 09.35
denar...
ODGOVORI
0 0
M E G A
15. 10. 2025 09.29
+0
bedarija...vse je v vzgoji
ODGOVORI
1 1
Verus
15. 10. 2025 09.34
Določene predispozicije so tudi ob rojstvu, določene pa z vzgojo. Spodletela vzgoja je bolj vidna v pisanju komentarjev, ko so ljudje skriti izza vzdevkov.
ODGOVORI
0 0
Še89sekund
15. 10. 2025 09.27
-2
Putin je očiten primer tega.
ODGOVORI
0 2
nelika123
15. 10. 2025 09.26
Poglejte podpredsednika amerike.On izhaja iz revne,narkomansje družine.V otrostvu je doživljal travme z mamo.Danes uspesen in ima zdravo družino
ODGOVORI
0 0
NotMe
15. 10. 2025 09.02
+1
Spet larifari. Oboje je faktor! Dejstvo je, da je značaj pogojen z geni, pa še to se potem pri nekaaterih manifestirajo eni, pri drugih drugi, naši otroci so popolnoma različnih značajev, čeprav imajo enake gene in enako vzgojo. In ko pri določenih karakterjih pade v poln kozarec zadnja kaplja, se zgodi.
ODGOVORI
2 1
nelika123
15. 10. 2025 09.00
+0
To je vecno vpasanje narava vs.druzba.Glede na to,fa v istem nasilnem okolju,dva z razlicnimi genskimi dispozicijam,pa je lahko en kriminalc,drug pa ne...bi rekla da je veliko v naravi
ODGOVORI
2 2
Zmaga Ukrajini
15. 10. 2025 09.05
+2
Če si prebrala članek, potem veš, da ni NIČ v genetiki, na katero se sicer "običajni" dohtarji zelo radi obešajo. Serijskega morilca je povsem lahko vzgojiti, to je že dolgo znano. Vsi serijski morilci imajo namreč nekaj skupnega - disfunkcionalna družina, težka mladost, ... psihična, fizična in spolna zloraba,... alkoholizem v družini, ... itd.
ODGOVORI
4 2
nelika123
15. 10. 2025 09.23
+1
To je le en del.Njihovi bratje in sestre pa so uspesni...tko da ni ravno vzgoja temelj vsega.Ce bi tako bilo,bi vsi v druzini postali podobni
ODGOVORI
1 0
NotMe
15. 10. 2025 09.26
Navadno imajo sorojence, deležne enakih prijemov, pa so ostali normalni člani družbe. Kaj zdaj?
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
15. 10. 2025 09.37
Mi smo si na tak načim vzgojili komplet vladno falango.
ODGOVORI
0 0
Morgoth
15. 10. 2025 09.00
-1
Itak da ja. Dokaz je tista afriška posvojenka, ki je zabodla nemško županjo. Županja je ekstremna levičarka, za katere pa vsi vemo, da so polni ljubezni in sprejemanja, kar pomeni, da je posvojenko tudi vzgajala v tem duhu. To pomeni potem samo eno, morilstvo je prirojeno.
ODGOVORI
2 3
pravres
15. 10. 2025 09.15
+0
Žal ni vedno tako, premisivna vzgoja večkrat povzroči nasilje pri otrocih. Otroci potrebujejo meje in vodenje še posebej ker delujejo impulzivno (nimajo razvitega možganskega dela, ki je odgovoren za racionalno razmišljanje) Lep primer: Otroci spoštujejo učitelja v šoli, ki je sicer zelo strog ampak pošten, učitelja, ki jim vse dovoli oz. vse skuša rešiti z pogovorom pa ga ne upoštevajo oz. ga izkoriščajo (enostavno, ker ga lahko). Otroci delujejo instinktivno in so oportunisti. Enako je doma. Izkoriščajo starša, ki jim vse dovoli in ga ne spoštujejo niti ne upoštevajo. Je pa res da karakter otroka igra veliko vlogo. Kdor ima več otrok v družini vidi kako se med seboj razlikujejo ob enaki vzgoji.
ODGOVORI
1 1
proofreader
15. 10. 2025 08.57
+3
Če nekdo meče notebooke v steno je to genetsko?
ODGOVORI
3 0
holcar.
15. 10. 2025 08.54
+8
Spet napisano, kot da sa nasilneži in morilci v bistvu žrtve in jih moramo zdravi v družbi trpeti? Točno tako je v naših osnovnih šolah. Tam bi morali uvesti še šolo za problematične nasilne mulce in jih spraviti stran od pridnih. Namreč ni pošteno, da sta v osnovni šoli skupaj bodoči kriminalec in zapornik ter bodoči zdravnik itd. Seme je treba ločiti od plevel. Dober človek si ne zasluži maltretiranja s strani slabičev.
ODGOVORI
8 0
Blue Dream
15. 10. 2025 08.49
+1
Menim da nas okolje malenkost bolj definira kot genetika
ODGOVORI
3 2
pravres
15. 10. 2025 09.16
+1
genetika je osnova, okolje samo oblikuje kar je genetsko zapisano.
ODGOVORI
2 1
Blue Dream
15. 10. 2025 09.37
dnk je spremenljiva zadeva in se spreminja
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286