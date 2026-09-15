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Slovenija

Se sekcijsko merjenje znova odmika?

Ljubljana, 15. 09. 2026 19.58 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Manca Turk
Sekcijsko merjenje hitrosti

Se sekcijsko merjenje, za katerega je Dars nazadnje napovedal, da bo začelo veljati septembra, znova odmika? Dars je v začetku meseca napovedoval, da bo novosti za voznike predstavil ta teden, a urad za meroslovje za četrti odsek, kjer bo merjenje potekalo, še vedno ni prižgal zelene luči.

Kot trdi Dars, se je zapletlo zaradi napake na merilnem mestu. Prve meritve je urad za meroslovje na četrtem odseku, to je na štajerski avtocesti na območju trojanskih predorov, opravil sredi avgusta. Vendar je Dars konec istega meseca odpravljal določene pomanjkljivosti. Težava je, da je pri tem odstranil kamere, česar pa ne bi smel.

Zato je proizvajalec sistem moral postaviti na novo, urad za meroslovje pa zdaj čaka prva overitev. Včeraj je izvedel preizkušanje na terenu, sledi obdelava podatkov. Če ne bo ugotovil kakšnih neskladnosti, bi lahko zeleno luč prižgal do konca tega tedna.

Bodo radarji, kot je napovedoval Dars, zaživeli še ta mesec? Kot vse kaže, je to malo verjetno. Pogoj, da Policija prevzame sistem, je, da delujejo vsi štirje odseki. Torej, višnjegorski klanec proti Novemu mestu, odsek med Logatcem in Vrhniko proti prestolnici in pa odsek med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice proti Kranju. Četrtega, kot omenjeno, še čakamo. A to je šele formalni pogoj, da bi Policija z merjenjem hitrosti lahko začela.

Dobavitelj mora namreč pred tem izpolniti vse zahteve iz pogodbe. Izvesti mora šolanje za Policijo, sledi popolna integracija sekcijskega merjenja v informacijski sistem Policije. Ta mora v testnem obdobju preveriti delovanje sistema in pa tudi vse zaledne sisteme, ki bodo avtomatsko obdelovali podatke.

In šele nato bo Policija sporočila uraden datum, ko bodo novi radarji začeli tudi v praksi delovati.

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KOMENTARJI1

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galeon
15. 09. 2026 20.12
Dokaz nesposobnosti DARSA. Še nedavno so zatrjevali, da bodo meritve opravljali oni, podatke o kršiteljih pa pošiljali policiji. In tukaj se je vse skupaj zataknilo. DARS po do sedaj veljavnih zakonih s področja prometa sploh ne sme opravljati meritev in podatke posredovati policiji, saj ga noben zakon ne pooblašča, da to lahko počne. Zdaj pa so začeli pametovati, da bo vse skupaj prevzela policija. In tako kot so vozniki do sedaj zmanjšali hitrost pred stacionarnim radarjem, bodo to še lažje počeli pri sekcijskem merjenju. Z razliko, da bo zmanjšal hitrost znotraj merilnega območja, kar je za voznika bolj ugodno in lažje storiti. Beeeeee
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