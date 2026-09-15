Se sekcijsko merjenje znova odmika?

Kot trdi Dars, se je zapletlo zaradi napake na merilnem mestu. Prve meritve je urad za meroslovje na četrtem odseku, to je na štajerski avtocesti na območju trojanskih predorov, opravil sredi avgusta. Vendar je Dars konec istega meseca odpravljal določene pomanjkljivosti. Težava je, da je pri tem odstranil kamere, česar pa ne bi smel.

Zato je proizvajalec sistem moral postaviti na novo, urad za meroslovje pa zdaj čaka prva overitev. Včeraj je izvedel preizkušanje na terenu, sledi obdelava podatkov. Če ne bo ugotovil kakšnih neskladnosti, bi lahko zeleno luč prižgal do konca tega tedna.

Bodo radarji, kot je napovedoval Dars, zaživeli še ta mesec? Kot vse kaže, je to malo verjetno. Pogoj, da Policija prevzame sistem, je, da delujejo vsi štirje odseki. Torej, višnjegorski klanec proti Novemu mestu, odsek med Logatcem in Vrhniko proti prestolnici in pa odsek med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice proti Kranju. Četrtega, kot omenjeno, še čakamo. A to je šele formalni pogoj, da bi Policija z merjenjem hitrosti lahko začela.

Dobavitelj mora namreč pred tem izpolniti vse zahteve iz pogodbe. Izvesti mora šolanje za Policijo, sledi popolna integracija sekcijskega merjenja v informacijski sistem Policije. Ta mora v testnem obdobju preveriti delovanje sistema in pa tudi vse zaledne sisteme, ki bodo avtomatsko obdelovali podatke.

In šele nato bo Policija sporočila uraden datum, ko bodo novi radarji začeli tudi v praksi delovati.