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Slovenija

Še šest dni poletja, potem izrazito hladna fronta?

Ljubljana , 03. 09. 2026 08.34 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
A.K.
Punčka ob morju v jaknici

Začetek meteorološke jeseni ni prav nič jesenski, saj se popoldanske temperature v prvih dneh septembra bistveno ne razlikujejo od konca avgusta. Arso napoveduje še šest dni poletnih temperatur, potem pa veliko verjetnost izrazito hladne fronte.

Jutri bo še nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišja dnevna temperatura bo večinoma od 31 do 35 stopinj Celzija. V soboto popoldne nas bo od severa prešla hladna fronta. Predvsem v severni polovici Slovenije bo prinesla nekaj ploh in neviht, tam se bo tudi nekoliko osvežilo. Vseeno pa bo najvišja dnevna temperatura v soboto v večjem delu Slovenije še presegla 30 stopinj Celzija, napovedujejo.

Po prehodu fronte in zamenjavi zračne mase bodo v nedeljo temperature (z izjemo Primorske) nekoliko nižje, večinoma malo pod 30 stopinj Celzija.

Ležanje v travi
Ležanje v travi
FOTO: Shutterstock

V ponedeljek in torek se bo vročina spet nekoliko stopnjevala, občutnejša sprememba vremena pa se nakazuje sredi prihodnjega tedna.

Najnovejši modelski izračuni kažejo na veliko verjetnost prehoda dokaj izrazite hladne fronte, ki bo med sredo in četrtkom prinesla tako občutnejšo ohladitev in najverjetneje tudi od 20 do 50 l dežja na kvadratni meter, še napoveduje Arso. 

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KOMENTARJI7

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motorist_mb
03. 09. 2026 10.11
A bo minus 🤣
Odgovori
+1
1 0
grumf
03. 09. 2026 09.59
Končno!
Odgovori
-1
1 2
rok1211
03. 09. 2026 09.51
končno
Odgovori
-1
1 2
Mio56
03. 09. 2026 09.42
waaaawwww pingvini prihajajooooo pa a ste vi OK??? ohladilo s ebo za celih 5 stopinj in to sredini septembra!!!
Odgovori
+5
5 0
Razsuti Tovor
03. 09. 2026 09.02
Krivi so levičarji.
Odgovori
+2
5 3
BrainDance
03. 09. 2026 09.12
Ne ne...Janša je kriv!
Odgovori
-2
1 3
medvedJEkriv
03. 09. 2026 08.52
Samo, da ne boste začeli že kuriti !!!!!!
Odgovori
+9
10 1
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