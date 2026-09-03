Še šest dni poletja, potem izrazito hladna fronta?

Jutri bo še nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišja dnevna temperatura bo večinoma od 31 do 35 stopinj Celzija. V soboto popoldne nas bo od severa prešla hladna fronta. Predvsem v severni polovici Slovenije bo prinesla nekaj ploh in neviht, tam se bo tudi nekoliko osvežilo. Vseeno pa bo najvišja dnevna temperatura v soboto v večjem delu Slovenije še presegla 30 stopinj Celzija, napovedujejo.
Po prehodu fronte in zamenjavi zračne mase bodo v nedeljo temperature (z izjemo Primorske) nekoliko nižje, večinoma malo pod 30 stopinj Celzija.
V ponedeljek in torek se bo vročina spet nekoliko stopnjevala, občutnejša sprememba vremena pa se nakazuje sredi prihodnjega tedna.
Najnovejši modelski izračuni kažejo na veliko verjetnost prehoda dokaj izrazite hladne fronte, ki bo med sredo in četrtkom prinesla tako občutnejšo ohladitev in najverjetneje tudi od 20 do 50 l dežja na kvadratni meter, še napoveduje Arso.
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