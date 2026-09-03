Še šest dni poletja, potem izrazito hladna fronta?

Jutri bo še nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišja dnevna temperatura bo večinoma od 31 do 35 stopinj Celzija. V soboto popoldne nas bo od severa prešla hladna fronta. Predvsem v severni polovici Slovenije bo prinesla nekaj ploh in neviht, tam se bo tudi nekoliko osvežilo. Vseeno pa bo najvišja dnevna temperatura v soboto v večjem delu Slovenije še presegla 30 stopinj Celzija, napovedujejo.

Po prehodu fronte in zamenjavi zračne mase bodo v nedeljo temperature (z izjemo Primorske) nekoliko nižje, večinoma malo pod 30 stopinj Celzija.