Se slovenska zunanja politika vrača k Američanom?

Ameriški zunanji minister Mike Pompeo je ob koncu današnjega obiska v Sloveniji , med katerim sta z zunanjim ministrom Anžetom Logarjem podpisala skupno izjavo o varnosti v omrežjih 5G, v ekskluzivnem intervjuju za našo televizijo govoril o dvojni morali, ko Kitajcem očitajo vohunjenje, sami pa imajo najnaprednejše vohunske sisteme, ki jih je razkrival Edward Snowden in ostali žvižgači.

"Ta izjava koristi predvsem slovenskim interesom, kajti tehnologija 5G bo tehnologija prihodnjega desetletja," je v oddaji 24UR ZVEČER na vprašanje, kaj Slovenija pridobi s tem obiskom in s tem podpisom izjave, dejal minister Logar.

O tem, da ne vohunijo samo Kitajci, pač pa tudi Američani, pa Logar meni, da je "tudi v tej izjavi jasno povedano, da je treba zagotoviti ponudnike storitev, ki zagotavljajo štiri ključne varnostne mehanizme: jasno lastništvo, možnost sodne preverbe, etično ravnanje in da ima vse ustrezne standarde, ki jih zagotavlja Evropska unija".

Ali ta obisk pomeni, da se Slovenska zunanja politika od Rusije spet bolj nagiba k ZDA, Logar odgovarja: "V strategiji, ki je bila sprejeta še v času Mira Cerarja, je jasna zaveza k temu, da se močno usmerimo v čezatlantsko sodelovanje s čezatlantsko partnerico in Slovenija zdaj to tudi uradno počne."

Izpostava Kitajskega Huawei pri nas opozarja, da bo ta pritisk proti njihovi 5G tehnologiji tudi pri nas upočasnilo proces uvajanja 5G tehnologije, ki bo za uporabnike zato tudi dražja. Logar to zavrača. "Država, ki bi se uklonila takšnim očitkom, ne bi bila suverena država," je dejal in dodal, da pa slovenska vlada s to izjavo nikogar ne izključuje, ampak je zgolj postavila kriterije pri vzpostavitvi tehnologije 5G.