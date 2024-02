Se splača servisirati gospodinjske aparate?

Nekateri imajo s serviserji slabe izkušnje, češ da se ne držijo dogovorov, da zavajajo in prinašajo naokoli. Zaradi slabih izkušenj, pomanjkanja informacij in ker ne morejo čakati na popravilo, se nekateri ob okvari takoj odločijo za novega.

"Ko je aparat mlajši od 5, 7 let je zelo verjetno, da ga bomo popravljali, ko je aparat star 10 let in več je zelo verjetno, da ga bomo zamenjali.'" Le dvema odstotkoma vprašanih cena ni pomembna pri odločitvi za popravilo, 40 odstotkom cenovno mejo predstavlja petina cene novega aparata, 12 odstotkov bi jih za popravilo bilo pripravljenih odšteti več kot 30 odstotkov cene, ki bi jo plačali ob zamenjavi aparata za novega.

V anketi Zveze potrošnikov so udeleženci vsaj deloma potrdili mit, da aparati in stroji najraje odpovejo kmalu po izteku garancije, ki je običajno od enega do treh let. Da se jim je v tem obdobju pokvaril aparat, je odgovorilo 20 odstotkov sodelujočih, okvare v obdobju starosti do treh let pa 13 odstotkov.

"Dejansko je nekaj na tem, ampak to seveda ni znanstveno dokazano. Je pa treba poudarit, da je to splošna anketa bila, se pravi da ne vemo, ali se je to dogajalo pri strojih pri katerih smo navajeni, da trajajo 15 let ali pri tistih, pri katerih je že pričakovana življenjska doba pet ali šest let," pojasnjuje Okorn.

Slovenci opravimo okoli 15 odstotkov nakupov električnih aparatov, ko stari še delujejo, pravi direktor družbe Zeos, ki je izvajalec skupne sheme ravnanja z e-odpadki Emil Šehić. Takšne aparate, ki še delujejo, pa lahko oddamo v enega od 62 kotičkov za ponovno uporabo v zbirnih centrih javne službe. V centrih ponovne uporabe pa so nato na voljo po simboličnih cenah.

Še vedno se ne zavedamo dovolj, koliko električnih in elektronskih odpadkov ustvarimo. V zadnjih letih smo v Sloveniji podvojili potrošnjo iz 15 na 30 kilogramov na prebivalca, nazaj pa se zbere le pet do deset odstotkov več, kar pomeni, da se ta oprema kopiči doma.

S pravilnim vzdrževanjem in popravilom aparatov podaljšamo njihovo življenjsko dobo, s tem pa vplivamo na vse korake izdelave, od iskanja snovi za izdelavo do transporta v trgovino, ter tako zmanjšamo pritiske na okolje.