Se sploh lahko rešim glivic? Grozno, kakšni nohti!

Piše Robert Širnik, vodja projekta proti glivicam in direktor Mediteranskega inštituta za monitoring, ki že vrsto let razvija produkte, ki so visoko učinkoviti, a obenem prijazni do uporabnika.

Naš info center je preplavljen s podobnimi klici v dneh pred in po dopustih. A to je le nekaj izmed številnih vprašanj s katerimi se srečamo potem, ko smo mesece odlašali z odločitvijo, kako se lotiti glivic in po tihem upali, da bodo izginile. Ker pa smo pozimi in v jesenskih dneh nosili zaprto obutev, se nam ta problem ni zdel prednosten. A sedaj je tu poletje, nosimo oblačila in obutev, kjer se vidi več kože in posledice zanemarjanja so lepo vidne na koži, stopalih, nohtih, lasišču, celo spolovilu, in sicer v obliki luščenja kože, srbečice in seveda porumenelih, razcefranih ali črnih nohtov, ki odstopajo od kože, pokajo ali celo gnijejo.

Pogosto težave trajajo več let, nekateri pa se s tem problemom, s sicer občasnimi uspehi, borijo tudi po 10 in več let. Tistim, ki se prvič srečujete z glivicami zato svetujemo, da se lotite te nadloge temeljito in dosledno. Prej ko se nadloge lotite, več je možnosti, da jih uspete učinkovito odpraviti. Sicer pa so lahko glivice vaše spremljevalke dolgo obdobje.

Zakaj se glivic ne rešite?

V lekarnah in drogerijah je kar nekaj ponudbe pripomočkov, ki pa se 98% lotevajo samo tretiranja nohta in večinoma dosežemo samo kratkotrajno estetsko izboljšavo, glivice pa ostanejo. Vsak bi moral razumeti, da glivic ni možno enostavno izkoreniniti, zato mazanje in pršenje izključno po površini nohta dolgoročno ne prenese želenih rezultatov. Če bi se glivic lahko tako zlahka znebili, potem se s to nadlogo ne bi soočalo kar 20% populacije in bi že zdavnaj izumrle. Glivice so nalezljive, trdovratne in zahrbtne – če pozabite razkužiti ene same copate, pilico, čevlje za posebne priložnosti, zimsko obutev, poletno obutev.... se lahko vrnejo in v veliko primerov tudi se. Zato je potrebno biti pozoren tudi potem, ko glivice že uničimo in imeti pri roki vedno učinkovito sredstvo za uničevanje glivic.

Kako glivice prepoznati?

Obstaja več vrst glivic, vendar je za vse značilno, da so trdovratne in se jih težko znebimo. Napadejo nohte, kožo, lasišče, lahko so v ustih, pod prsmi in kjerkoli, kjer se koža guba skupaj.

Vse se začne kot rumena ali bela lisa na nohtu ali pa noht enostavno začne pokati oziroma se cepiti na konicah, v kasnejši fazi spreminja barvo od rumene do črne, odstopa in na koncu lahko celo popolnoma odstopi ali pa se spremeni v debel črn krempelj. Na koži se pojavi srbenje, rdečilo, luščenje kože, pa tudi debeljenje kože.

