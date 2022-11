Se sprašujete, ali zaužijete premalo ali preveč vitamina D? Novo orodje za vašo dilemo

Drugega novembra obeležujemo svetovni dan vitamina D. V zadnjih letih vse več ljudi posega po tem prehranskem dodatku, mnogi pa se še vedno sprašujejo, kdaj je primerno dodajati vitamin D in v kakšnih odmerkih. V naših raziskavah smo ugotovili, da nekateri prebivalci sicer poročajo o dodajanju vitamina D s farmacevtskimi pripravki, vendar je njihov dnevni odmerek lahko prenizek, nekateri pa celo poročajo o zelo visokih odmerkih tega vitamina, ki že predstavljajo zdravstveno tveganje.

Vitamin D je pomemben za zdravje okostja, medtem ko se o njegovem pomembnem vplivu na delovanje imunskega sistema v javnosti več govori šele v zadnjih letih. Ob zadostni izpostavljenosti dovolj intenzivni sončni svetlobi nastaja vitamin D v človeški koži, medtem ko se od novembra do aprila zaradi nizke intenzitete UV-B sončnih žarkov na našem geografskem območju ta proces praktično ustavi, ne glede na to, koliko se izpostavljamo zimskemu soncu, so poudarili na Inštitutu za nutricionistiko.

V obdobju poletja je potrebe telesa po vitaminu D možno pokriti že s krajšo zmerno izpostavljenostjo soncu, medtem ko jeseni in pozimi ključni vir vitamina D predstavlja prehrana. V zadnjih letih so ugotovili, da ima v jesensko-zimskem obdobju kar okrog 80 % odraslih prebivalcev Slovenije pomanjkanje vitamina D, saj so prehranski vnosi tega vitamina pogosto prenizki za pokrivanje potreb.

Med novembrom in aprilom je 80 odstotkom odraslih primanjkovalo vitamina D Kot pove prof. dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko in vodja raziskovalnega programa Prehrana in javno zdravje: "V okviru več raziskav smo v preteklih letih ugotovili velika sezonska nihanja v preskrbljenosti prebivalcev z vitaminom D. Med novembrom in aprilom je imelo kar 80 % odraslih pomanjkanje tega vitamina, približno 40 % pa celo hudo pomanjkanje. To smo povezali tudi z zelo nizkimi prehranskimi vnosi vitamina D. Mnogi ga povprečno s prehrano zaužijejo manj kot 3 mikrograme na dan, pozimi pa bi ga za pokrivanje potreb morali vnesti vsaj 20 mikrogramov (800 IU). Rezultati o pomanjkanju vitamina D v Sloveniji so bili objavljeni sočasno s pojavom epidemije covid-19. Podatki kažejo, da se je odtlej bistveno povečal obseg dodajanja tega vitamina z zdravili ali prehranskimi dopolnili. Ocenjujemo, da je prejšnjo zimo vitamin D prehrani dodajala približno polovica odraslih."

Orodje, ki bistveno poenostavi ocenjevanje prehranskega vnosa vitamina D Da bi prebivalcem pomagali ugotoviti primernost njihovega prehranskega vnosa vitamina D, je Inštitut za nutricionistiko na nacionalnem portalu prehrana.si objavil posebno orodje. Gre za zelo kratek vprašalnik o pogostosti uživanja nekaterih živil. Uporabniki lahko z novim orodjem primerjajo oceno količine zaužitega vitamina D s priporočenim vnosom tega vitaminu za zdrave odrasle, so sporočili. Zato so razvili orodje, ki je bistveno poenostavilo ocenjevanje prehranskega vnosa vitamina D. Standardna metoda namreč zahteva obravnavo vseh zaužitih živil v različnih dnevih, medtem ko novo razvito orodje omogoča določitev prehranskega vnosa vitamina D na osnovi vprašalnika o pogostosti uživanja živil. Validacija tega orodja je bila pravkar objavljena v Frontiers in Nutrition, eni izmed najuglednejših znanstvenih revij na področju prehrane, izpostavljajo. Nekateri poročajo o prenizkem odmerku, drugi pa jemljejo odmerke, ki predstavljajo zdravstveno tveganje Izr. prof. dr. Katja Žmitek z Inštituta za nutricionistiko in VIST Fakultete za aplikativne vede ter vodja projekta Nutri-D pove: "Zadnja leta smo ugotovili številne vrzeli v znanju prebivalcev o vitaminu D. Mnogi se še vedno sprašujejo, kdaj je primerno dodajati vitamin D in v kakšnih odmerkih. V naših raziskavah smo ugotovili, da nekateri prebivalci sicer poročajo o dodajanju vitamina D s farmacevtskimi pripravki, vendar je njihov dnevni odmerek lahko prenizek, nekateri pa celo poročajo o zelo visokih odmerkih tega vitamina, ki že predstavljajo zdravstveno tveganje. Prav zato smo se odločili, da bomo uporabo vprašalnika za oceno prehranskega vnosa vitamina D, ki je bil v osnovi razvit za raziskovalne namene, zdaj ponudili v uporabo prebivalcem."

Prof. dr. Marija Pfeifer, specialistka internistka in endokrinologinja, pa je poudarila, da strokovnjaki že dalj časa opozarjajo na problem pomanjkanja vitamina D v Sloveniji: "Uspelo nam je že, da nekatere najbolj ogrožene populacijske skupine danes zdravilo z vitaminom D lahko dobijo na recept. To so osebe, ki zaradi zdravstvenih razlogov pretežno bivajo v zaprtih prostorih, npr. oskrbovanci domov za starejše občane." Nekoliko manj ogrožena splošna populacija je žal odvisna predvsem od svoje ozaveščenosti in zmožnosti, da si vitamin D kupijo sami, opozarja: "Čeprav bi želeli, da bi bil vitamin D vsaj pozimi vsem na razpolago brezplačno, temu tudi v tujini ni tako. Razvoj presejalnega orodja, ki bo pomagalo identificirati ogrožene posameznike, ocenjujem kot zelo koristno, upam, da bo doseglo tudi tiste najbolj ogrožene. S takšnim orodjem in rezultati raziskave morda uspemo prepričati tudi odločevalce in zdravstvene zavarovalnice, da bi najbolj ogroženim osebam, ki še niso zajete v indikacijskih skupinah za predpisovanje, omogočili dostop do vitamina D na recept ali da bi sprejeli odločitev o obveznem bogatenju nekaterih živil z vitaminom D in izboljšali preskrbljenost celotne slovenske populacije."