Se število kaznivih dejanj posilstev in spolnega nasilja povečuje?

V sredo naj bi se v Ljubljani zgodil nov spolni napad na žensko, Policija je že aretirala dva osumljena državljana Maroka. To je že druga tovrstna prijava v enem mesecu. Policija je sicer do 31. oktobra letos na območju Ljubljane na področju kaznivih dejanj posilstev in spolnega nasilja obravnavala 32 osumljencev, med njimi 22 državljanov Slovenije in 10 državljanov tretjih držav.

Iz prestolnice poročajo o novem primeru suma spolnega napada na žensko. 26-letni Maročan naj bi jo v sredo v jutranjih urah napadel na območju Tabora, pri domnevnem kaznivem dejanju pa naj bi mu pomagal tri leta mlajši moški, prav tako državljan Maroka. Policija je oba osumljenca že prijela, a pred slabim mesecem dni naj bi do podobnega zavržnega dejanja prišlo tudi v podhodu pri železniški postaji v Ljubljani. Tam naj bi bila napadena in posiljena ženska. Čeprav storilca policisti niso uspeli izslediti in zato uradno ni znano, za koga gre, očividci po besedah naših virov pravijo, da gre za tujega državljana. Vmes pa je Policija svarila tudi pred neresničnimi informacijami o posilstvu v Tivoliju.

Ali je tovrstnih napadov v prestolnici resnično čedalje več? Ljubljana je sicer kot največje mesto v Sloveniji tudi najbolj varnostno obremenjeno, Policijska uprava Ljubljana pa priznava, da v zadnjem letu v primerjavi s preteklim zaznava manjši porast kriminalitete na splošno. "Vendar pa to ne pomeni, da bi bilo mesto Ljubljana manj varno kot v preteklosti," zagotavljajo.

icon-expand Kaznivo dejanje spolnega nasilja na območju Ljubljane v zadnjih sedmih letih FOTO: PU Ljubljana

Kot so nam sporočili, je na območju Mestne občine Ljubljana na področju kaznivih dejanj posilstev in spolnega nasilja med vsemi 32 osumljenimi osebami 22 državljanov Slovenije, med ostalimi pa so osumljenci državljani tretjih držav. Štirje osumljenci ob tem prihajajo iz Bosne in Hercegovine, Srbije ter Kosova, šest pa iz ostalih tretjih držav, kot so na primer Alžirija in Maroko. Če pogledamo podrobneje. Glede na podatke Policije, so v letošnjem letu na območju Policijske uprave Ljubljana obravnavali 14 osumljencev kaznivega dejanja spolnega nasilja. Med njimi je bilo 11 osumljencev državljanov Slovenije, trije pa so bili državljani tretjih držav; en storilec prihaja z območja Balkana, ostala dva pa iz preostalih držav.

icon-expand Kaznivo dejanje posilstva na območju Ljubljane v zadnjih sedmih letih. FOTO: PU Ljubljana

V Ljubljani so policisti letos obravnavali 18 domnevnih posilstev. 11 osumljencev je Slovencev, sedem pa državljanov tretjih držav (trije storilci prihajajo z območja Balkana, ostali štirje pa iz preostalih držav). Razviden je sicer tudi upad v zaznavi tovrstnih kaznivih dejanj, kar v Policiji pripisujejo predvsem ukrepom za omejevanje širjenja covida-19, ki so bili v veljavi v tem obdobju. 'Zgolj nekaj primerov tovrstnih kaznivih dejanj se zgodi na javnih površinah' Večina kaznivih dejanj iz poglavja zoper spolno nedotakljivost oziroma zlorab se sicer zgodi v okviru spletnega okolja ali v okviru različnih oblik medsebojne povezave storilcev in oškodovancev. Prav tako je bila večina kaznivih dejanj storjenih v zaprtih prostorih, kot so nastanitveni objekti, bivalni prostori, drugi podobni zaprti prostori, institucije, športni objekti, ter nekaterih drugih prostorih. "Zgolj nekaj primerov pa na javnih površinah, kot so ceste, ulice, trgi, ipd.," dodajajo.

icon-expand Večina kaznivih dejanj iz poglavja zoper spolno nedotakljivost oziroma zlorab se sicer zgodi v okviru spletnega okolja. FOTO: Luka Kotnik

A Policija ob tem poudarja, treba je razumeti, da dejanj in okoliščin, ki so pomembne za preiskavo , javnosti ne morejo pojasnjevati tudi zaradi zaščite žrtev, posebej zaradi zaščite pred ponovno viktimizacijo. "Razgrnitev teh dejanj lahko namreč ne le ogrozi preiskavo temveč lahko za žrtve pomeni tudi ponovno podoživljanje dogodkov takšnih nedopustnih ravnanj, povzroči občutek sramu in na splošno negativno vpliva na žrtve," so pojasnili. Žrtve, njihove svojce, prijatelje in vse druge, ki imajo o takšnih ravnanjih kakršne koli informacije, zato pozivajo, naj ta dejanja prijavijo Policiji ter o tovrstnih dogodkih ne širijo netočne in nepreverjene informacije. Prav tako naj dejanja ne posplošuje ter za odgovorne izpostavljajo posamezne skupine oseb.