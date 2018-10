Še tako majhen znesek šteje

Ste tudi vi med tistimi, ki kar naprej odlašajo z varčevanjem? Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) v mesecu varčevanja opozarjajo, naj poskrbimo za svojo prihodnost in se izognemo nepotrebnemu zadolževanju in nakupovanju.’’Naj vas od varčevanja ne odvrne slabša finančna situacija. Tudi če boste vsak mesec prihranili le 20 evrov, boste v enem letu privarčevali 240 evrov,’’ pojasnjujejo in dodajajo, da je najbolj pomembno začeti varčevati.

2. Naredite pregled mesečnih prihodkov in odhodkov, kar vam ostane pa namenite varčevanju. Če vam ne ostane nič, poskusite znižati stroške – rezerve skoraj vedno so. Znesek, ki ste ga namenili varčevanju, dajte na stran takoj ko dobite plačo ali pokojnino. Če boste čakali do konca meseca, boste skoraj zagotovo privarčevali manj ali nič. Tudi manjši zneski štejejo, s časom bo privarčevani znesek večji, vi pa bolj zadovoljni.

1. Pomembno je, da začnete varčevati takoj. Nikoli namreč ni prepozno, prezgodaj pa tudi ne. Če že varčujete, nadaljujte, vsaj enkrat letno pa preverite in po potrebi posodobite svoje varčevalne cilje in prilagodite zneske in oblike varčevanja. Najbolj pomembno je, da varčujete redno, najbolje mesečno. Če začnete z varčevanjem že v mladih letih, boste privarčevali več in si lažje privoščili večja tveganja pri izbiri varčevanj in naložb. Varčevanje naj bo zastavljeno dolgoročno.

Varčujete tudi za cilje, ki so dokaj hitro dosegljivi, da se na poti do bolj dolgoročnih ciljev, nagradite za vztrajnost in doslednost pri varčevanju.

3. Postavite si varčevalne cilje (nakup oblačil in obutve, počitnice, registracija vozila, nakup novih pnevmatik, nakup novega vozila, obnova stanovanja ali hiše, nakup nepremičnine, pokojnina...) in izračunajte, kdaj jih lahko, glede na svoje finančne zmožnosti in s svojim tempom varčevanja, dosežete. Vaš prvi cilj naj bo zlata rezerva namenjena nepričakovanim stroškom v višini nekaj povprečnih mesečnih izdatkov. Ta denar naj bo vedno in takoj dostopen, na primer na ločenem varčevalnem računu. Vedno se skušajte izogniti zadolževanju in cilje rajši dosezite z varčevanjem. Vedno to seveda ni mogoče, a pogosto se zadolžimo za stvari, ki jih ne potrebujemo.

4.Privarčevani znesek naj bo ločen od vašega bančnega računa, sicer ga boste hitreje porabili. Če varčujete v ’nogavici’, naj bo denar varno spravljen, najbolje v sefu. Varčevanje v gotovini je sicer najmanj donosno, saj denar zaradi inflacije izgublja vrednost. Sicer pa lahko izbirate med različnimi vrstami varčevanj in naložb, a vdeti morate, da bolj varne oblike prinašajo manjše donose in obratno. Osnova naj bodo manj tvegana varčevanja kot je varčevalni račun, deozit ali obročno/rentno varčevanje. Pri bolj tveganih naložbah, kot so delnice in skladi, so obljubljeni donosi sicer višji, a niso zagotovljeni, zahtevajo pa tudi več znanja in lastne aktivnosti. Premislite, koliko tveganja ste pripravljeni sprejeti in koliko si ga lahko privoščite, hkrati pa vedno poskrbite za razpršenost naložb. Naredite dolgoročni načrt varčevanja in ga redno spremljajte ter po potrebi posodabljajte. Pomoč lahko poiščete pri finančnih strokovnjakih, a se vedno opirajte tudi na lastno znanje in ne zaupajte slepo nasvetom prodajalcev finančnih produktov.