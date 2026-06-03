Se Tanja Fajon vrača na RTV?

Po poročanju Dela, se je Fajonova že zanimala glede postopkov o ponovni zaposlitvi, vendar tega še ni sprožila. V njenem primeru so obveznosti in pravice iz delovnega razmerja na RTV Slovenija v mirovanju.

"V zvezi z vprašanjem o Tanji Fajon pojasnjujemo, da se za osebe, ki so med opravljanjem poslanske oziroma ministrske funkcije imele mirujočo pogodbo o zaposlitvi, uporabljajo določbe Zakona o poslancih. Zakon v 37. členu določa, da ima poslanec po prenehanju mandata pravico, da se v treh mesecih vrne na delo. Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za ministre," so na RTV pojasnili za Delo.