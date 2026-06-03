Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Se Tanja Fajon vrača na RTV?

Ljubljana, 03. 06. 2026 16.49 pred 14 minutami 1 min branja 2

Avtor:
N.V.
Tanja Fajon

Zunanja ministrica v odhajanju Tanja Fajon naj bi se zanimala za novo službo. Kot poroča Delo, naj bi se nekdanja novinarka RTV Slovenija želela vrniti na svoje staro delovno mesto. Vrnila naj bi se na tretji program Radia Slovenija ARS, kjer je sicer delala pred funkcijo evropske poslanke v Bruslju.

Po poročanju Dela, se je Fajonova že zanimala glede postopkov o ponovni zaposlitvi, vendar tega še ni sprožila. V njenem primeru so obveznosti in pravice iz delovnega razmerja na RTV Slovenija v mirovanju.

Tanja Fajon
Tanja Fajon
FOTO: AP

"V zvezi z vprašanjem o Tanji Fajon pojasnjujemo, da se za osebe, ki so med opravljanjem poslanske oziroma ministrske funkcije imele mirujočo pogodbo o zaposlitvi, uporabljajo določbe Zakona o poslancih. Zakon v 37. členu določa, da ima poslanec po prenehanju mandata pravico, da se v treh mesecih vrne na delo. Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za ministre," so na RTV pojasnili za Delo.

tanja fajon rtv slovenija delo

Levosredinski trojček si pošilja puščice, bodo pa nadzirali novo oblast

Za manj voženj z avtomobilom: ustrezna infrastruktura ni dovolj

24ur.com Tamše se po sedmih letih vrača v slovenski rokomet
24ur.com Grah Lazarjeva ne bo reševala zaostankov v Tacnu, saj odhaja na Pošto
24ur.com Na lov za štorkljo Belo
24ur.com 'Zaslišal sem bučanje z leve strani, pogledal gor in videl plaz, ki prihaja'
24ur.com Erjavec: Pomembno bo, da se znova prebijemo na SP. Želimo tudi na OI v LA
24ur.com 'Operacija uspela, sem že doma'
24ur.com Čebulj (p)o menjavi na selektorskem stolčku: Gledati moramo naprej. Samo naprej
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uroš
03. 06. 2026 17.22
Nazaj na depolitizirano, da bi šla?
Odgovori
0 0
wsharky
03. 06. 2026 17.19
lepo si ti lewaki poskrbijo, da si ne rabijo službe iskat v gospodarstvu
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ne boste verjeli, kako je ime njegovemu sinu
Dojenčica slovenske vplivnice nasmejala splet
Dojenčica slovenske vplivnice nasmejala splet
Ena stvar, ki jo počnejo vsi uspešni otroci
Ena stvar, ki jo počnejo vsi uspešni otroci
Hči Jessice Albe zaključila šolanje in odhaja na prestižni Yale
Hči Jessice Albe zaključila šolanje in odhaja na prestižni Yale
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti v kopalkah
Kdo je igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
Kdo je igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
Najbolj zeleni otok Hrvaške, ki je očaral tudi Američane
Najbolj zeleni otok Hrvaške, ki je očaral tudi Američane
Čevlji, ki so postali najbolj vroč trend letošnjega poletja
Čevlji, ki so postali najbolj vroč trend letošnjega poletja
vizita
Portal
Tihi srčni infarkt: Simptomi, ki jih nikakor ne smete spregledati
Kaj vam sporočajo akne in zakaj se pojavljajo le na določenih delih obraza
Kaj vam sporočajo akne in zakaj se pojavljajo le na določenih delih obraza
5 napak, ki uničujejo vaše sklepe
5 napak, ki uničujejo vaše sklepe
Tihi junaki vsakdana, ki pogosto ostanejo spregledani
Tihi junaki vsakdana, ki pogosto ostanejo spregledani
cekin
Portal
Poslali 200 prošenj – odgovor dobili na aplikaciji za zmenke
Ti stroški najbolj udarijo upokojence: največji skriti stroški, ki vam poberejo pokojnino
Ti stroški najbolj udarijo upokojence: največji skriti stroški, ki vam poberejo pokojnino
Turist razkril ceno zajtrka na Tenerifih – ljudje ne morejo verjeti, koliko je plačal
Turist razkril ceno zajtrka na Tenerifih – ljudje ne morejo verjeti, koliko je plačal
To vas bo drago stalo – koliko dejansko preplačujete znane znamke?
To vas bo drago stalo – koliko dejansko preplačujete znane znamke?
moskisvet
Portal
Princesa, ki je namesto čajank izbrala skoke s padalom
Po 50. letu pride trenutek, ki ga moški ne pričakujejo
Po 50. letu pride trenutek, ki ga moški ne pričakujejo
Dva dni jedel samo sardine ... pokazal, kaj se zgodi s telesom
Dva dni jedel samo sardine ... pokazal, kaj se zgodi s telesom
Kaj pomeni zelena pika na telefonu Android? Preverite, katera aplikacija uporablja kamero ali mikrofon
Kaj pomeni zelena pika na telefonu Android? Preverite, katera aplikacija uporablja kamero ali mikrofon
dominvrt
Portal
Že ves čas narobe uporabljate klimo?
Kako pravilno gnojiti paradižnik: trije ključni trenutki za velik in zdrav pridelek
Kako pravilno gnojiti paradižnik: trije ključni trenutki za velik in zdrav pridelek
Te napake v dnevni sobi vas stanejo udobja
Te napake v dnevni sobi vas stanejo udobja
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
okusno
Portal
Poletna priloga, ki izgine z mize med prvimi
Viralni hit, ki vzame le nekaj minut, navduši pa že po prvem grižljaju
Viralni hit, ki vzame le nekaj minut, navduši pa že po prvem grižljaju
Če poznate to razmerje, bo mlečni gres vedno uspel
Če poznate to razmerje, bo mlečni gres vedno uspel
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
voyo
Portal
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gino in Fred: Emisija nemogoče
Gino in Fred: Emisija nemogoče
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744