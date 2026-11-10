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Slovenija

Še težje do kredita? Prag se zvišuje na 840 evrov

Ljubljana, 10. 11. 2026 10.28 pred 1 uro 2 min branja 49

Avtor:
Ne.M. STA
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Banka Slovenije je po opravljenem javnem posvetovanju in dodatnih analizah potrdila nov znesek minimalne kreditne sposobnosti. Ta bo od 1. januarja 2027 znašal 840 evrov, medtem ko je zdaj določen v višini 745 evrov, so sporočili iz centralne banke. Ocenjujejo, da zvišanje zneska ne bi znatno vplivalo na število in delež odobrenih posojil.

Pred nekaj tedni so v Banki Slovenije sporočili, da so v okviru rednega letnega preverjanja ustreznosti makrobonitetnih ukrepov izračunali nov znesek minimalne kreditne sposobnosti – in sicer 840 evrov (sedaj 745 evrov). "Znesek je bil v skladu z zahtevami Sklepa o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja potrošnikov izračunan tako, da upošteva izračun minimalnih življenjskih stroškov, ki ga je pripravilo pristojno ministrstvo ter objavilo konec lanskega leta, in napovedano inflacijo za leti 2026 in 2027," so zapisali na centralni banki. 

Preberi še Banka Slovenije predlaga dvig zneska za izračun kreditne sposobnosti

Pred dokončnim sprejetjem je bilo opravljeno tudi javno posvetovanje, poudarjajo. Po njihovih podatkih analize kažejo, da zvišanje zneska ne bi znatno vplivalo na število in delež odobrenih potrošniških in stanovanjskih posojil. Na podlagi pregleda prejetih odzivov in dodatnih analiz so tako v Banki Slovenije novi znesek dokončno potrdili. Veljati bo začel 1. januarja 2027.

Kot pojasnjujejo, so ukrepi makrobonitetne politike namenjeni odzivanju na tveganja v finančnem sistemu in so preventivno usmerjeni v krepitev odpornosti bančnega sistema ter v preprečevanje kopičenja tveganj. "Namen makrobonitetnih omejitev kreditiranja potrošnikov je ublažitev in preprečitev čezmerne rasti kreditiranja ter čezmernega finančnega vzvoda, s čimer blažimo kreditno tveganje v bančnem sistemu. Znesek minimalne kreditne sposobnosti poleg tega preprečuje zadolževanje potrošnikov preko njihovih dejanskih zmožnosti," so navedli.

V praksi to pomeni, da potrošniku po plačilu vseh mesečnih kreditnih obveznosti ostane dovolj sredstev za kritje minimalnih življenjskih stroškov.

Trenutni znesek minimalne kreditne sposobnosti v višini 745 evrov je sicer veljal od 1. julija 2023. Do takrat je bil ta znesek neposredno vezan na minimalno plačo, vlada pa je spomladi 2023 sprejela novelo Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema in centralni banki omogočila, da je minimalno kreditno sposobnost vezala na minimalne življenjske stroške.

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KOMENTARJI49

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radar
10. 11. 2026 11.56
Dejansko gre vse v ......
Odgovori
0 0
Rdečimesečnik
10. 11. 2026 11.50
Takrat bodo levaki zrihtal da bo sociala 3jurje
Odgovori
+2
3 1
Gyuhgevfin
10. 11. 2026 11.50
Ce si sirotinaj ostani sirotinja… nihce ne želi sodelovanja s sirotinjo, no bnka je povedala da glede na njihova predvidevanja se ne bo poznalo, to je tudi razlog da so to podprli.
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-1
0 1
bronco60
10. 11. 2026 11.47
Kakšen kredit, za kaj bi ga porabil, če imaš zgolj 1000€ plače?? To se lahko vleče iz meseca v mesec, potem pa na socijalo, ko ti vse zablokirajo in ti ostanejo samo dolgovi. Ne gre.
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+2
2 0
druga Švica
10. 11. 2026 11.40
Kako je mogoče da so v stanovanjih samo neslovenci, Slovenska družina pa ne more da stanovanja. Vsaj v Novi Gorici je tako……
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+4
5 1
Krasni novi svet
10. 11. 2026 11.44
Ni res! Res pa je, da smo nekateri pripravljeni vložiti veliko truda, da nam uspe, drugi pa samo tarnajo kakšna krivica sami pa niso pripravljeni ničesar narediti, da dosežejo cilj.
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-1
1 2
Lepdan123
10. 11. 2026 11.49
Tudi je res. Vsaj za mlade do 30 bi lahko naredili najemniška stanovanja, potem pa pri 30 ven si imel dovolj časa da se vsaj približno znajdeš in narediš plan. Ne pa za tujce, to NIKOLI ne bi smelo biti.
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0 0
klop12
10. 11. 2026 11.37
Hvala k da na konc umreš, ne da tole prenašaš v nedogled, ker gre samo na slabše
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+1
1 0
mojcd
10. 11. 2026 11.36
Kaj pa dobis za ta dnar? Leasing za avto, nic vec
Odgovori
+1
1 0
Dinho8O
10. 11. 2026 11.41
Se tega pocasi ne bo treba, ker bo umetna inteligenca vse prevzela.
Odgovori
0 0
tech
10. 11. 2026 11.36
Po tej logiki, bi morali vsi ti ljudje živet na cesti, ker si ne morejo privoščit najemnin.
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+2
2 0
Tomaž Hacin
10. 11. 2026 11.32
Banko Slovenija zaprite, pa odprite dobro banko ki bo za ljudi, ne pa za bogatune.
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+6
7 1
NaravnaInteligenca
10. 11. 2026 11.42
Takšna banka nikoli ni, ne in ne bo obstajala!!!
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+1
2 1
deny-p
10. 11. 2026 11.32
Če še zraven prištejete otroke, je jasno, da nepremičnine ne boš kupil, pa če vzameš na 30 let. Govorimo o povprečni plači, kaj šele, če maš manj....
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+4
4 0
Ursooo
10. 11. 2026 11.30
Bi morda zaščitili tudi najemnike? A tam je pa vseeno, če ti po plačilu najemnine ostane samo 300EUR od plače? Aja seveda. Lahko najamemo celo hišo v Hodošu ali v Lendavi, pa se dnevno vozimo na šiht v Postojno. Bravo. Potem pa bogatunom ki oddajajo na desetine stanovanj še znižajmo davke, da bodo lažje prispevali k razvoju naše zagovnane kvazi državice.
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+6
6 0
Omizje
10. 11. 2026 11.27
sds mi naj vrne ukradeno pokojnino v višini 25% da bom lahko kreditno sposoben deset let deovne dobe odtujeno predlagam kazenski pregon zaradi kraje
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+1
5 4
HitriKrtek
10. 11. 2026 11.26
MIT je dokazal, če se "NAJEMNIN" zakonsko prepove, potem se trg v letu dni stabilizira in cene stanovanj padejo na normalno vrednost ki je dostopna 2-3 letnimi plačami ene osebe. ZAKAJ NE PREPOVEMO NAJEMNIN???
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+0
1 1
klop12
10. 11. 2026 11.25
Družba rine, da bomo imeli šotorska naselja. Kr pejte to trajektorijo, da bo 50 kvadratov že milijon eurov, plače slabe, krediti nesramni. Kar rinite v to smer. Bu*** In juga vam je bla grozna, sam počakajte, kaj šele prihaja
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+3
6 3
dajgec
10. 11. 2026 11.22
Banka bodo morale počas dat napis na vrata Penzionistom vstop prepovedan.
Odgovori
+11
12 1
Dinho8O
10. 11. 2026 11.40
Ali preprosto delavski raji na minimalcu oz. 300€ bruto nad to mejo. Ni neke blazne razlike.
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+1
1 0
Dr Dre
10. 11. 2026 11.21
Sami propadamo, za 🇺🇦 pa brez omejitev, milijarde keša.. To je ta Stevotov SUVERENIZEM ..
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+7
10 3
Dinho8O
10. 11. 2026 11.19
Z najemom 600€ pa ocitno človek lahko zivi.
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+18
18 0
mario7
10. 11. 2026 11.19
Kako je to možno? Kaj se pod to vlado ne cedita med in mleko?
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+10
13 3
razumi če lahko
10. 11. 2026 11.18
denar je vsak dan vreden manj logično je da se prag dviguje , če se dvigujejo vse cene ! Nekoč je veljal rek pokrivaj se tako daleč kot ti sega pokrivalo danes pa bi pri 20 letih vsi želeli imeti vse in še več na žalost ne gre vse na kredit in kredit na kredit !!
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+2
7 5
galeon
10. 11. 2026 11.21
Sploh ni logično. Vzameš kredit za stanovanje pod hipoteko in ga odplačuješ če imaš 600 ali pa 2000 EU plače. Obema lahko stanovanje zaplenijo če ne plačujeta. Beee
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+6
7 1
Pedro Lopez
10. 11. 2026 11.16
Vidim, da je v očeh določenih za vse kriva vlada in JJ. Banka Slovenije je neidvisen organ in vlada na njihove odločitve nima popolnoma nobenega vpliva. Šef BS je sicer ECB, ne vlada.
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+3
11 8
mario7
10. 11. 2026 11.22
Njjihove odločitve so povezane z trendi in dogajanji v gospodarstvi, politiki...
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+2
5 3
bronco60
10. 11. 2026 11.50
Dokler banka ne zabluzi, potem pa ni več neodvisen organ, ampak odvisna od davkoplačevalcev, da jo posaniramo, že prevečkrat doživeto.
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0 0
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