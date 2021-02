Še tretja interpelacija s strani KUL, tokrat nad Simonitija

Interpelacijo kulturnega ministra Vaska Simonitija je minuli teden napovedal Dejan Prešiček iz SD. Kot je dejal v izjavi za medije, bo to verjetno "eno največjih daril", ki jih lahko dajo slovenski kulturi. Vlada namreč s svojimi dejanji po Prešičkovi oceni ogroža vitalna področja v državi.

Simonitiju v opozicijskih vrstah med drugim očitajo, da ni vzpostavil nikakršnega dialoga s kulturniki, da je odločbe samozaposlenih vzel v svoje roke, da filmskemu področju niso bila izplačana s pogodbo zagotovljena sredstva. Prav tako jih moti pomanjkanje vizije, "kako prebroditi zdravstveno krizo, kako bo zaživel ta sektor in kako bodo začeli ljudi spet spuščati v koncertne dvorane in gledališča".

"Obtožnico smo napisali v imenu novinarjev, ki jim oblast prevzema ali pa uničuje medije. V imenu filmarjev, ki ne dobijo niti plačila za že opravljeno delo, kaj šele, da bi snemali nove filme. Nevladnikov, ki jim je sredi zime in epidemije grozila deložacija. Še vedno jim, saj da pripadajo napačnemu taboru, ki si pač ne zasluži lastnih prostorov. Samozaposlenih v kulturi, ki se jim (za razliko od recimo duhovnikov) ne plačuje prispevkov, ali pa celo samovoljno in protipravno jemlje status," je ob napovedani vložitvi interpelacije v četrtek zapisala poslanka Levice in predsednica odbora za kulturo Violeta Tomić.

Na ministrstvu za kulturo pa so že ob napovedi SD, da bodo vložili interpelacijo, zapisali, da jim bo ta omogočila, da predstavijo vse dosežke preteklih desetih mesecev, ki jih je zaznamovala pandemija covida-19. Kot menijo, se je stanje v kulturi v času ministrovanja Simonitija izboljšalo.