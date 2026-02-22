Še tretji dan brez elektrike

Iz elektrodistribucijskega podjetja Elektro Maribor, ki pokriva območje severovzhodne Slovenije, so sporočili, da sanacija poškodb na omrežju po izrednem sneženju danes neprekinjeno poteka že tretji dan, cilj pa je čim hitrejša ponovna vzpostavitev oskrbe z električno energijo na vseh prizadetih območjih.

Vse razpoložljive ekipe Elektra Maribor, skupaj s sodelavci drugih elektrodistribucijskih podjetij, sistemskega operaterja Eles, civilne zaščite, prostovoljnih gasilskih društev in pogodbenih izvajalcev tako pospešeno odpravljajo posledice neurja na najbolj prizadetih območjih.

Najnovejše stanje in potek sanacije bo krizna skupina podrobneje predstavila v izjavi za medije ob 14. uri v Mariboru. Izjavo bomo prenašli v živo.

Po zadnjih podatkih s spletne strani Elektra Maribor je bilo brez elektrike predvsem na območjih Kozjaka, Slovenskih goric in Haloz 2900 odjemalcev, kar je za približno tretjino manj kot v soboto zvečer.

Zaradi obsežnosti poškodb in zahtevnosti nalog trajajo prizadevanja za zagotovitev oskrbe z energijo vsem odjemalcem dlje časa. V soboto sta si aktivnosti ogledala tudi premier Robert Golob in poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Država je za olajšanje razmer prizadetim aktivirala strateške zaloge agregatov.