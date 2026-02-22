Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Še tretji dan brez elektrike

Maribor, 22. 02. 2026 12.14 pred 16 minutami 1 min branja 4

Avtor:
N.L. STA
Sanacija omrežja na območju Elektra Maribor

Po petkovi snežni ujmi v severovzhodni Sloveniji, ko je snegolom povzročil obsežno škodo na distribucijskem omrežju in je za nekaj časa brez elektrike ostalo okoli 70.000 odjemalcev, pristojni pospešeno objavljajo oskrbo z elektriko. Po podatkih Elektra Maribor je tretji dan brez elektrike slabih 3000 odjemalcev.

Iz elektrodistribucijskega podjetja Elektro Maribor, ki pokriva območje severovzhodne Slovenije, so sporočili, da sanacija poškodb na omrežju po izrednem sneženju danes neprekinjeno poteka že tretji dan, cilj pa je čim hitrejša ponovna vzpostavitev oskrbe z električno energijo na vseh prizadetih območjih.

Zemljevid izpadov Elektra Maribor v nedeljo ob 12. uri.
Zemljevid izpadov Elektra Maribor v nedeljo ob 12. uri.
FOTO: Elektro Maribor

Vse razpoložljive ekipe Elektra Maribor, skupaj s sodelavci drugih elektrodistribucijskih podjetij, sistemskega operaterja Eles, civilne zaščite, prostovoljnih gasilskih društev in pogodbenih izvajalcev tako pospešeno odpravljajo posledice neurja na najbolj prizadetih območjih.

Najnovejše stanje in potek sanacije bo krizna skupina podrobneje predstavila v izjavi za medije ob 14. uri v Mariboru. Izjavo bomo prenašli v živo. 

Po zadnjih podatkih s spletne strani Elektra Maribor je bilo brez elektrike predvsem na območjih Kozjaka, Slovenskih goric in Haloz 2900 odjemalcev, kar je za približno tretjino manj kot v soboto zvečer.

Zaradi obsežnosti poškodb in zahtevnosti nalog trajajo prizadevanja za zagotovitev oskrbe z energijo vsem odjemalcem dlje časa. V soboto sta si aktivnosti ogledala tudi premier Robert Golob in poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Država je za olajšanje razmer prizadetim aktivirala strateške zaloge agregatov.

Preberi še Zakaj ob izrednih razmerah na Štajerskem ni zazvonil SI-Alarm?
elektrika Elektro Maribor razmere vreme sneg

Ni čudno, da nataliteta pada

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FIRBCA
22. 02. 2026 12.25
ko kupis drago za slabo robo je tako. Na kubu tudi pade dez pa je pol mesta brez stroma pa smo se smejali. Madonca potem skandinavija je pol leta brez stroma. Hehehehe
Odgovori
0 0
Big M
22. 02. 2026 12.23
Tašča in tast sta dobila včeraj zvečer elektriko. Hvala bogu! Dobro da mamo doma rezervni agregat in smo jima posodli vsaj tolko da so poritali z elektriko.
Odgovori
+1
1 0
samodavki
22. 02. 2026 12.22
sramota, to še v ukraiji ni tako slabo
Odgovori
0 0
converse94
22. 02. 2026 12.31
Lahko brez problema greš pomagat na teren
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja
Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Ta hrvaški biser je bil razglašen za najlepše obalno mesto v Evropi
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
vizita
Portal
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Hormonsko neravnovesje po 30. letu: prvi opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati
Hormonsko neravnovesje po 30. letu: prvi opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
cekin
Portal
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija
Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
dominvrt
Portal
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
okusno
Portal
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Ježek Sonic 2
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543