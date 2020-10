Še tretji del povišanja plač v javnem sektorju

Vlada in sindikati so s stavkovnimi sporazumi in dogovorom o plačah decembra 2018 določili dvige plač za večino zaposlenih v javnem sektorju. Z januarjem 2019 so en plačni razred, ki za posameznika pomeni približno štiriodstoten dvig plače, pridobili vsi zaposleni v javnem sektorju z izjemo zdravnikov, funkcionarjev in direktorjev.

Novembra lani je še en plačni razred pridobila večina zaposlenih na delovnih mestih nad 26. plačnim razredom, pa tudi del slabše umeščenih na plačni lestvici, ki v letu 2017 v okviru odprave plačnih anomalij niso bili deležni nikakršnega izboljšanja.