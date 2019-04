Še tretji primer ošpic v Ljubljani

Zaradi dobre in pravočasne oskrbe v ambulanti Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana je bilo tokrat tveganju izpostavljeno bistveno manj oseb in ni prišlo do mešanja bolnika z infektivnimi boleznimi s tistimi, ki zdravniško pomoč iščejo zaradi drugih težav.

Če bi oboleli namesto na delovni dan pomoč poiskal na dela prost dan, bi moral obiskati dežurno ambulanto ZD Ljubljana, ki kljub izraženim opozorilom še naprej deluje v prostorih Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, so še navedli.

Bolnik je po naših informacija prišel iz Bosne in Hercegovine.