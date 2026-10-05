Slovenija
Se tudi vi v teh dneh jezite nad smrdljivci?
Jesensko vreme v naše domove znova privablja te žuželke, gre za stenice, ki zime zaradi nižjih temperatur ne morejo preživeti na prostem. V notranjih prostorih smrdljivke niso škodljive, so pa predvsem moteče. Zato se pred njimi lahko zaščitimo tako, da na okna namestimo mrežnike oziroma komarnike.
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