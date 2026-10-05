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Slovenija

Se tudi vi v teh dneh jezite nad smrdljivci?

Ljubljana, 05. 10. 2026 20.21 pred 20 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Lara Miklavčič
Smrdljivci

Jesensko vreme v naše domove znova privablja te žuželke, gre za stenice, ki zime zaradi nižjih temperatur ne morejo preživeti na prostem. V notranjih prostorih smrdljivke niso škodljive, so pa predvsem moteče. Zato se pred njimi lahko zaščitimo tako, da na okna namestimo mrežnike oziroma komarnike.

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KOMENTARJI1

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Betuul
05. 10. 2026 20.43
So pa sigurno žuželke, lovijo smrdljivce. Bojda, da pokapolonice, in pajek! Takoj ko se smrdljivec zaplete v mrežo, ga pajek stisne znogami in snede
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