Na vrhovno sodišče predlog za revizijo: zadnji poskus, da bi Jušić ostal na položaju?

Uradniški svet je na vrhovno sodišče poslal predlog za odreditev revizije sodbe, ki je ugotovila, da je bil sklep, na podlagi katerega so imenovali Senada Jušića za generalnega direktorja Policije, nezakonit. Je predlog utemeljen ali gre le za zavlačevanje in reševanje notranjega ministra Poklukarja pred interpelacijo?

Dobra dva tedna pred predvideno interpelacijo notranjega ministra Boštjana Poklukarja, ki ima podporo, zdi se, zagotovljeno le še v matični stranki, je jasno – Uradniški svet se je poslužil edine možnosti, s katero bi izpodbijal pravnomočno sodbo upravnega sodišča, ki ta trenutek najbolj bremeni notranjega ministra – da je sklep, na podlagi katerega je vlada za šefa Policije imenovala Senada Jušića, nezakonit. In to zaradi bistvenih kršitev določb postopka upravnega spora, svoj predlog za revizijo utemeljuje Uradniški svet, in sicer glede zadostne obrazložitve pravnega interesa za vložitev ugotovitvene tožbe. Zahteva, ki ima po mnenju ustavnega pravnika Rajka Pirnata izjemno krhke temelje. "Moram reči, da je meni prvič nejasno, kako sploh lahko Uradniški svet izkaže pravni interes za vložitev revizije. In vprašanja, vsaj tista, za katera sem slišal, gotovo niso taka, da bi spadala v okvir revizije," ocenjuje Pirnat. Še manj pa bi lahko vrhovno sodišče denimo presojalo, ali Jušić izpolnjuje pogoje za mesto direktorja Policije ali ne. "To sploh ni predmet revizije, tako da tega ne more. Nikakor. Vse, kar lahko, je, da nekako postavijo vprašanje, ampak to bi bilo bedasto vprašanje, ali je mogoče, da Uradniški svet izdaja neobrazložene sklepe," še doda.

Senad Jušić FOTO: Bobo icon-expand

Prav zaradi neobrazložitve, na podlagi česa je Uradniški svet Jušiću priznal zahtevanih osem let vodstvenih izkušenj, je bil sklep namreč označen kot nezakonit. "Torej, ali je pravilno pravno stališče, da jih mora obrazložiti. Ja, seveda jih mora obrazložiti, ne vem, zakaj je treba to spraševati. Glejte, ne vem, vse skupaj je čudno," še pravi Pirnat. Da je v preteklosti ob enakem standardu obrazložitve to isto sodišče že spustilo v vsebinsko presojo izpolnjevanja pogojev, v primeru Jušića pa torej ne, svoj predlog za revizijo še utemeljuje Uradniški svet. Pirnat je prepričan, da tisti, ki so to odločali, vedo, da ta revizija ne more uspeti. Ali je bilo to sploh edino vodilo Uradniškega sveta? To vprašanje se poraja Boštjanu Lindavu, nekdanjemu šefu Policije, ki je vložil tožbo zoper imenovanje Senada Jušića. Več tednov bo namreč trajalo, da vrhovno sodišče presodi, ali bo revizijo sploh odredilo. "Glede na trenutek, neposredno pred interpelacijo notranjega ministra in skoraj na robu roka za vložitev tega pravnega sredstva, se nekako ne moremo znebiti občutka, da gre spet za taktiko zavlačevanja," pravi Lindav. Z dodatnimi pojasnili naj bi minister Poklukar v prihodnjih dneh sicer ponovno sestankoval s poslanci svoje stranke, danes pa z bistveno manj naklonjenimi – poslanci Levice in SD.

Notranji minister Boštjan Poklukar FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Han: Ne vem, zakaj je tako težko ponoviti razpis Na vprašanje, ali bo pristal na argument, da se zdaj čaka vrhovno sodišče, če se bo nanj skliceval Poklukar, je Matjaž Han v oddaji 24UR ZVEČER odvrnil, da ne. "Pravne formulacije in pravne akrobacije ne bodo pomagale, da bi si izbrisal ta madež. Zelo preprosto je ponoviti razpis in če gospod izpolnjuje vse pogoje, je v redu, sicer se mi pa zdi, da si Policija tega ne zasluži. Tudi jasno smo povedali: ta moment minister na interpelaciji nima naših glasov!" In kaj bodo storili, če minister Poklukar njihove zahteve ne bo upošteval? "Bom zelo iskren. Mi smo koalicijska stranka, spoštujemo podpisan koalicijski sporazum, ki nam nekako onemogoča, da podpremo interpelacije, tako da se bomo absolutno vzdržali, imeli zelo benigno stališče. In mislim, da to ni v redu. Lahko se izognemo tudi nepotrebnim razpravam, ker ima ta vlada do konca mandata še kar veliko za postoriti," je še dejal Han.