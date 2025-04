Slovenija bo dobila dve novi sežigalnici odpadkov

Slovenija bo s sprejeto uredbo poleg celjske dobila še dve sežigalnici odpadkov, najverjetneje v Mariboru in Ljubljani, kjer so v igri tri različne lokacije. Čeprav zdravniška stroka opozarja na škodljive posledice za zdravje ljudi in pravi: "Ni je lokacije v ljubljanski kotlini, kamor bi lahko varno postavili sežigalnico," ministrstvo Bojana Kumra pomirja, da bosta morala tako Maribor kot Ljubljana prehoditi še naporno pot do okoljevarstvenega dovoljenja. A da bomo morali Slovenci za svoje odpadke iz 'črnih' kontejnerjev v prihodnje poskrbeti sami. Trenutno jih namreč kar tri četrtine izvozimo.