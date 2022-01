Se v letu 2022 pripravlja naložbena priložnost desetletja?

Izjemno visoka inflacija je zdaj tema pogovorov št. 1 v ZDA. Kar 84 % Američanov pravi, da je višanje cen velik problem, in kar 72 % jih meni, da Biden ne naredi dovolj, da bi jo obvladal.

Zato je centralna banka ZDA pod velikim političnim pritiskom, da obrzda inflacijo z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Tako se že decembra napovedali, da bodo zvišali obrestne mere in pa zaustavili tiskanje denarja. Oboje je seveda slabo za gospodarstvo in za cene delnic ter kripto projektov.

Januarski šok za trge

Ta mesec so trgi doživeli še en šok. Centralna banka je namreč šla še korak dlje. Tekom leta 2022 naj ne bi le zaustavili tiskanje novega denarja, temveč celo začeli zmanjševati količino denarja v obtoku.

Zato so delnice velikega števila visokotehnoloških podjetij padle za 30 do 60 %. Bitcoin pa je v zadnjih dveh mesecih padel za 40 %.

Leto 2022 se je začelo izjemno slabo za trge in čisto mogoče je, da bomo tekom leta videli še marsikatero presenečenje.

Mednarodni bestselling avtor in strokovnjak za investiranje Robert Rolih pravi: »Zaradi ukrepov ameriške centralne banke se zna zgoditi, da bo leto 2022 leto izjemnih priložnosti. Zelo verjetno je, da bomo dolgoročni vlagatelji imeli možnost za nakupe naložb, ko bodo le-te na velikih popustih.«

Kako torej izkoristiti te priložnosti, ki lahko na dolgi rok pridelajo nadpovprečno visoke donose? Kdaj tekom leta 2022 kupovati, in kaj?

Brezplačen spletni seminar

Da bi dobili jasne odgovore na ta vprašanja, Robert Rolih za vas 1. februarja ob 20. uri pripravlja spletni seminar v živo, ki bo za vas brezplačen. Kliknite tu in se brezplačno prijavite!

Na tem online dogodku vam bo Robert zaupal:

- Katere naložbene priložnosti bodo tekom leta 2022 najbolj zanimive?

- Kakšne padce delniških trgov in kripto trga lahko pričakujemo?

- Kako zadeti pravi trenutek za vložke?

- Zakaj je potrebno pri vlaganju denarja delati ravno obratno od tistega, kar počne večina ljudi?

- Katere so pogubne napake pri vlaganju denarja, ki jih dela veliko ljudi?

- Kateri tipi naložb bodo verjetno najbolj donosni v naslednjih 5ih letih?

- Kateri so najboljši finančni produkti za obdobje, ki prihaja (pomembno: to definitivno niso produkti, ki jih priporočajo finančni svetovalci, banke in finančna industrija).

Poleg tega vam bo Robert na webinarju razkril trike in skrivnosti finančne industrije, s katerimi vam (počasi, a vztrajno) jemlje vaš trdo prislužen denar.

Webinar bo v živo, 1. februarja 2022, ob 20. uri. Vse, kar potrebujete za udeležbo, je internetna povezava. Kliknite tu in se brezplačno prijavite!

O Robertu Rolihu in njegovi knjigi The Million Dollar Decision so pisali ali govorili v več kot 50 medijih, med drugim tudi na ameriški in ruski televiziji. Člani njegovih plačljivih programov o investiranju pa prihajajo iz več kot 40 držav. Je reden gost najrazličnejših konferenc po svetu, leta 2015 je bil izbran za evropskega javnega govorca leta po izboru Professional Speakers Academy iz Londona. Oder si deli z največjimi predavateljskimi zvezdami sveta, kot so Jack Canfield, Gary Vaynerchuk, Dr. John Grey, Brian Tracy in drugi.

Kliknite tu in se brezplačno prijavite!



* Robert Rolih ni finančni svetovalec, borzni posrednik ali registrirani investicijski svetovalec. Ne priporoča določenih delnic, kriptovalut, skladov ali kakšnih drugih finančnih instrumentov. Če so omenjene kakšne delnice, skladi ali drugi tipi finančnih instrumentov, so omenjeni zgolj iz ilustrativnih ali izobraževalnih namenov. Preden sprejmete kakršnokoli odločitve glede investiranja, se o tem posvetujte s svetovalcem, ki ima ustrezno licenco.

Naročnik oglasa je Akademija Panta Rei.