Se v ozadju sklepajo nova politična zavezništva? 'Ta vlada danes lahko je, jutri pa je ni'

Pred današnjim glasovanjem je moral včeraj predsednik vlade Marjan Šarec na kosilu s šefi koalicijskih strank poenotiti predvsem koalicijske vrste. V prepričanju, da mu je to uspelo, predsednik vlade na sprejetje proračuna ni vezal zaupnice. Kar pomeni, da je prepričan, da bo temeljni dokument za delovanje vsake vlade, ne glede na velike politične napetosti v zadnjih tednih in izstopu Levice iz sodelovanja z manjšinsko Šarčevo vlado, dobil potrebno podporo poslancev.

Razen predsednika odbora za finance Roberta Polnarja iz stranke DeSUS. "Danes bom glasoval proti amandmaju, ki ga je predlagala koalicija."Na vprašanje, ali pričakuje težave zaradi svojega glasovanja, je odgovoril:"Kar zadeva koalicije, ne vem. Slišim, da so določeni ljudje malo jezni name. S tem se pretirano ne ubadam."

Ravno o tej drugi možnosti, ki jo je izpostavil Jelinčič, pa se je danes po parlamentarnih hodnikih znova veliko govorilo. In sicer, da se koalicijska SMC že nekaj časa pogovarja s strankami SDS, NSi in SNS o sestavi nove koalicije in s tem o novi Janševi vladi brez novih volitev.

Kar zadeva okrepljenih ugibanj o pogovorih za morebitno oblikovanje druge vlade, v kateri naj bi sodelovale SDS, NSi, SMC in SNS pa je predsednik stranke SMC Zdravko Počivalšek potrdil, da se je na to temo sestal s prvakom SDS Janezom Janšo , navaja Radio Ognjišče.

Zatrdil je, da deluje po načinu, zaradi katerega je prišel v DZ."Sem predstavnik vsega ljudstva, delujem po svoji vesti in po svojem prepričanju," je pojasnil. Tako je na odboru DZ za finance, ki mu tudi predseduje, minuli petek podprl občutno zvišanje povprečnin za občine in pri tem tudi vztraja. Glasoval bo proti dopolnilu koalicije, s katerim povprečnino vračajo na vladni predlog. Če bo slednje sprejeto, pa bo nasprotoval zakonu o izvrševanju proračuna. Podporo mu bo odrekel tudi v primeru ponovnega glasovanja o zakonu.

Janša pa je ob robu kongresa Evropske ljudske stranke v Zagrebu za Radio Ognjiščedanes za smešno označil sredino izjavo Šarca, da so se koalicijski partnerji na srečanju dogovorili, da padec vlade nikomur ni v interesu. Janša je tudi ugotavljal, da imamo sedaj, po odhodu Levice v opozicijo, res prvič v zgodovini samostojne Slovenije manjšinsko vlado. To po njegovem mnenju pomeni, da ta vlada danes je, jutri pa je ni več.

"Se pravi, ne vemo, ali se bo to zgodilo jutri ali čez eno leto ali leto in pol. Ampak zgodilo se bo. Ta koalicija ne bo zdržala do konca. Ali bo prej prišlo do rekonstrukcije vladne koalicije ali drugačne prerazporeditve sil v parlamentu ali pa do predčasnih volitev. Po mojem mnenju pa bo verjetno prišlo do obojega po tem istem vrstnem redu," je dejal.

Predsednik NSi Matej Tonin pa je v izjavi za Radio Ognjiščedejal, da je v politiki vse mogoče: "Pogovori ves čas tečejo. NSi je takšen tip stranke, da pušča odprto komunikacijo z vsemi strankami."