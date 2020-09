Se v SMC zaradi Popoviča obeta podoben razkol kot v DeSUS?

Tako prvi med poslanci in podpredsednik stranke Igor Zorčič kot tudi vodja poslanske skupine Janja Sluga in pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič, ki ima s Popovičem slabe izkušnje že iz domačega Kopra, naj bi bili nad izbiro ministra Zdravka Počivalška ogorčeni. Sploh, ker o tem niso vedeli ničesar.

Če bo Počivalšek s Popovičem vztrajal, potem neuradno vsaj Kozlovičeva resno razmišlja o odstopu s funkcije in izstopu iz SMC, ker tega kot nekdanja predsednica koprske SMC, ki je nenazadnje nastala na temeljih borbe proti Popovičevi politiki, ne more prebaviti.

Govorili smo tudi s Popovičem, ki pravi, da z Janezom Janšo o svojem položaju v vladi še ni govoril. Prepričan pa je, da premier s tem ne bi imel nobenih težav. Popovič in Janša sicer nikoli nista imela prav slabih odnosov. Čeprav se je Popovič leta 2012 v času Janševe druge vlade za Sobotno prilogo spraševal, zakaj so hišne preiskave pri Zoranu Jankoviću, Francu Kanglerju in pri njem, pri Janši pa nikoli niso iskali dokumentov in zasegli računalnikov v stilu hollywoodskih predstav.

V trenutni vladi se sicer Janša v nasprotju s prejšnjimi mandati v izbiro državnih sekretarjev skorajda ne vtika, v levi opoziciji pa menijo, da takšne kadre ta vlada celo potrebuje. "Že samo to, da se razmišlja o tem oz. da sta se sestajala iz drugih razlogov, veliko pove predvsem o ministru samem, o tem, kako si predstavljajo vodenje države, in to je takšen kavbojski oz. šerifovski način, ki se je prelevil v sam vrh državne politike,"meni vodja poslanske skupine Levica Matej Vatovec.

"Seveda gospod Popovič ni človek brez nahrbtnika, temveč je človek s precej negativnim nahrbtnikom, tako da me ta odločitev preseneča in mislim, da ni dobra," pa pravi vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper.