Še včeraj je lahko s svojo plačo odplačevala kredit, danes pa...

Preostalo ji ni nič drugega, kot da se prijavi na Zavod za zaposlovanje in si poišče novo službo . A kaj, ko službe danes ni lahko in hitro najti. Iskala jo je pol leta, v tem času pa ji je banka zasegla stanovanje , saj je bilo pod hipoteko.

Težko se je prebijala iz mesec v mesec, bolniško nadomestilo ji je komaj zneslo za odplačevanje stanovanjskega kredita in tekočih stroškov. Nekaj prihrankov, ki jih je imela na banki za hude čase, pa je potrošila za doplačevanje zdravil. V sedmem mesecu, ko so jo uspešno pozdravili, pa je ugotovila, da mora svoj s.p . zapreti, saj ni imela več posla, banki pa je bila dolžna že 2 obroka za odplačilo stanovanjskega posojila.

Ker 7 mesecev ni bila prisotna na delovnem mestu, so njeni kupci pobegnili drugam . Dohodka tako rekoč ni več ustvarjala, kupce je postopoma izgubljala, denarja na bančnem rečunu za odplačevanje davčnih obveznosti in za odplačevanje kredita za stanovanje pa je tudi že zmanjkovalo.

Anja bi lahko sklenila zavarovanje za primer delovne nezmožnosti, kjer bi premija znašala mesečno le premijo le 14,73 EUR. Premija bi se knjižila med stroške njenega s.p.-ja. Ob nastopu hude bolezni bi prejela izplačilo 80.000 EUR, kar bi ji zadoščalo za odplačilo celotnega kredita in s tem bi stanovanje obdržala. Ostalo bi ji še nekaj denarja za odplačilo zdravil in pokrivajne tekočih stroškov. Rezerve, ki jo je imela na banki, se ji ne bi bilo potrebno dotikati in bi ji ostal denar za čas iskanja nove službe, ko je šla na Zavod za zaposlovanje. Njen življenjski slog se sploh ne bi spremenil, standard ji ne bi upadel. Doživljala bi manj stresa in verjetno zaradi tega tudi prej ozdravela.

Da boste lahko kredit tudi jutri nemoteno odplačevali...

Zelo pomembno je, da že pri najetju posojila poskrbimo za celovito zaščito kredita. Ne le za zavarovanje kredita na banki v primeru smrti, ampak tudi za zavarovanje kredita, če ga ne bi zmogli odplačevati zaradi izpada dohodka.

Cena pravilno zavarovanega kredita je zelo nizka napram ceni, ki jo ljudje plačujejo, če se dohodki zmanjšajo zaradi poškodb, hudih bolezni ali smrti partnerja oziroma zakonca.

V FINANČNI HIŠI so pripravili BREZPLAČNI INFORMATIVNI IZRAČUN popolno zavarovanega kredita. Preverite koliko vas stane. VEČ...

Z brezplačnim informativnim izračunom boste izvedeli koliko vas stane popolno zavarovanje kredita. Tako za primer izpada dohodka v primeru hudih poškodb in kritičnih bolezni kot so rak, kap, srčni infarkt, da ga boste lahko nemoteno odplačevali in za primer smrti, da ga ne bodo podedovali vaši otroci.

Žal ostaja dilema kako ne zapasti v finančne težave. Če se zaradi bolniškega nadomestila mesečni prihodek zniža, kreditna obveznost pa ostane ista, kaj nam je storiti, da ne doživimo še stresa, ki ga povzročajo finančne skrbi? V času bolezni si ne moremo privoščiti še dodatnega stresa, saj le-to samo še poslabša zdravstveno stanje posameznika, kar privede še do daljšega zdravljenja in daljše bolniške odsotnosti. In tako se vrtimo v začaranem krogu. Z pravilnim in pravočasnim preventivnim zavarovanjem se izognemo finančnim težavam v prihodnje.

Imate zavarovalni načrt?

V FINANČNI HIŠI opozarjajo, da so ljudje velikokrat nevede podzavarovani.

Z zavarovalnim načrtom pa lahko ugotovite ali ste ustrezno in dovolj zavarovani.

Če niste pravilno zavarovani, se zgodi, da v primeru poškodb, bolezni, izpada dohodka zavarovalnica ne izplača odškodnine, ki jo pričakujete.

Želite, da vam izdelajo ZAVAROVALNI NAČRT? Pripravijo vam ga brezplačno. Več..

Naj vaše finance nikoli ne postanejo vaša skrb! Ocena vašega finančnega zdravja!

Obstajajo aplikacije, ki vam zelo hitro podajo oceno vašega finančnega zdravja. Izpolnite obrazec in takoj po oddaji prejmete analizo oz poročilo vašega trenutnega stanja in priporočila kaj je treba urediti na področju osebnih financ. S pomočjo naprednih analitičnih orodij se vam pripravi poročilo.

Želite analizo in poročilo? Uporabite napredno aplikacijo. Več...



*Primer poimenovanja osebe je simboličen.

Naročnik oglasa je Finančna hiša d.o.o.