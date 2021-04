'Še včeraj so bili cvetovi češenj snežno beli, danes so že oksidirali'

Minula noč je bila težka za primorske pridelovalce. Čeprav so se nekateri sadjarji pripravili na pozebo in poiskali določene obrambne mehanizme pred njo, kot je na primer kurjenje v sadovnjaku, so posledice danes jasno vidne, je zatrdila vodja proizvodnje Kmetijske zadruge Agraria Koper Patricija Pirnat: "Mislim, da ni bilo enega, ki bi lahko ponoči zatisnil oko. Temperature so se v nekaterih legah spustile tudi pod –7 stopinj Celzija. Cvetovi češenj, ki so bili še včeraj snežno beli, so danes že spremenili barvo oziroma oksidirali." To pomeni, da je pridelek češenj pod velikim vprašajem. Morda je ostalo še kaj nepoškodovanih cvetov na vrhovih dreves, ampak tega sadjarji trenutno še ne morejo oceniti. "Vsekakor je prehitro, da bi poročali o razsežnosti škode," je izpostavila Pirnatova in dodala, da je vprašljiv tudi pridelek hrušk in jabolk.

Po besedah Pirnatove je kar nekaj zelenjadarjov svoje pridelke pokrilo z vrtnimi koprenami. Vendar na območjih, kjer so se temperature spustile najnižje, tudi koprene niso bile najbolj učinkovite. "Menim, da vrtičkarji prehitevajo z delom. Prvo sonce, ki 'pokuka' spomladi, namreč ni znak, da moramo pohiteti na vrtove. Ja, lahko, vendar s tistimi rastlinami, ki so odporne na nizke temperature," je svetovala sogovornica. Tisti, ki so hiteli, imajo zdaj na pridelku škodo.

Pozeba ni prizanesla niti nasadom kakija v Strunjanski in Vanganelski dolini ter dolini Dragonje. "Vanganelsko dolino je prizadela že letošnja marčevska pozeba, ko je pozeblo drevje marelic, breskev, mandljev ... Stanje v sadjarstvu je pri nas več kot alarmantno in zaskrbljujoče. Lahko rečem, da je primorska regija diskriminirana, saj od države ne dobi finančnih injekcij za pozebe v marcu. Gre namreč za zimsko pozebo, ki ni upravičena do povračil. Niti zavarovalnice ne zavarujejo zimskih pozeb," je problematiko izpostavila Pirantova in ob tem poudarila, da tisto sadje, ki je preživelo v marcu, ja zdaj dokončno pokončala aprilska pozeba.

Škoda na sadnem drevju je nepopravljiva

"Ne moremo kaj dosti naredit. Kar je, je. Sadno drevje lahko edino poškropimo z aminokislinami in rjavimi algami ter s tem omilimo njihov stres. Na ta način rastline obdržimo v normalni vegitaciji," je pojasnila Pirnatova.

Stanje drugod po Sloveniji

Rodni brsti vseh sadnih rastlin so trenutno po Sloveniji v različnih razvojnih fazah, odvisno od lokacije, sorte, vrste, je za STA pojasnila agrometeorologinja na Agenciji RS za okolje (Arso) Andreja Sušnik. Ob tem je izpostavila marelice, ki so letos glede na nekoliko bolj zgodnjo pomlad ob toplem februarju zgodaj zacvetele in jih je že v prvem valu ohladitev v marcu večinoma prizadela pozeba.

Pri drugih sadnih vrstah so rodni brsti različno odprti. Na Goriškem so denimo koščičarji v zaključnih fazah cvetenja, v osrednji Sloveniji prihajajo v to fazo. Pečkato sadje se razvija nekoliko z zamikom, a ne glede na to, so vse te razvojne faze sadnega drevja na udaru zaradi nizkih temperatur zraka.

In nizke temperature, ki so jih davi izmerili po Sloveniji in so napovedane tudi za četrtek zjutraj, so temperature, ki lahko poškodujejo sadne rastline v katerikoli od teh razvojnih faz, je opozorila strokovnjakinja Sušnikova. Poleg tega so poškodbam zaradi mraza izpostavljene tudi nezaščitene sadike zgodnje zelenjave.

Svoje je tokrat k nizkim temperaturam dodal še novozapadli sneg in v krajih, kjer se je obdržal, so davi namerili tudi najbolj nizke temperature zraka. Sneg načeloma na rastline deluje kot toplotni izolator in za tiste poljščine, ki jih je pokril sneg, je to dobro, žal pa lahko na sadnem drevju sneg povzroči še kakšno dodatno težavo zaradi polomljenih vej, je opozorila agrometeorologinja.

Na obseg škode po pozebi bo po njenih besedah vplivalo to, da bodo nizke temperature kar dve jutri zapored, sicer pa na prizadetost poleg sadne sorte in vrste vplivajo tudi lokalne značilnosti, kot je lega sadovnjakov, pa tudi prevetrenost območja, prav tako je škoda po pozebi odvisna od stanja rastlin.

"Splošna ocena je, da se lahko prve ocene poškodovanosti ugotavljajo šele junija, ko je za nami tudi junijsko trebljenje in ko se rastlina otrese odvečnih plodov, ki jih ne more prehraniti," je dodala Sušnikova.