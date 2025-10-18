'Še vedno je gasilec tisti, ki bo stvar pogasil'

Ko se je iznad letališča Divača dopoldne začel valiti gost dim, so na prizorišče že hitela gasilska vozila od blizu in daleč. V zrak so poleteli droni, prve enote gasilcev pa so v štabu potrpežljivo čakale na navodila.
Scenarij vaje je bil sledeč: požar se zaradi vetra hitro širi, ogenj se počasi že približuje naselju, zato štejejo minute. Gre seveda za do potankosti načrtovan, a povsem verjeten scenarij, ki jih v zadnjih letih - predvsem na Krasu - ni bilo malo.
"Še vedno bo gasilec tisti, ki bo stvar pogasil. Nobeno letalo, helikopter. Bodo pomagali, ampak gasilec pogasi. Zato so ključne takšne vaje," poudarja Denis Slavec, poveljnik obalno-kraške gasilske regije.
"In prihajajo časi, ko bo nesreč vedno več, ne samo požarov v naravi. In takrat potrebujemo ogromno prostovoljcev, ki jih premikamo iz enega dela Slovenije v drugega," opozarja poveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar.
Že usklajevanje 450 gasilcev, kolikor se jih je pod Vremščico zbralo danes, ni mačji kašelj. Kaj šele, poudarjata sogovornika, ko jih požar gasi več tisoč hkrati. V tednu, ko je po Krasu pustošil največji požar v zgodovini samostojne Slovenije, jih je bilo aktiviranih kar 15.000, je spomnil Glažar.
"Dejansko mi si želimo, da bi ble te vaje večkrat, da bi se ekipe, ki prihajajo iz različnih društev, enot, poznale med sabo, da se poznamo z drugimi službami v sistemu zaščite in reševanja," dodaja Slavec.
Gre za eno največjih vaj v zadnjih letih, ki so jo obalno-kraški gasilci načrtovali več mesecev. Regija namreč sodi med najbolj požarno obremenjene v Sloveniji, samo lani so posredovali na več kot 2800 intervencijah.
