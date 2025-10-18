'Še vedno je gasilec tisti, ki bo stvar pogasil'

Skoraj 500 gasilcev pa je pri Vremščici preverilo, kako dobro so pripravljeni na boj z ognjenimi zublji, ki zadnja leta še pogosteje pustošijo po Krasu. Gre za eno največjih vaj v zadnjih letih, s katero so želeli preveriti usklajenost in učinkovitost delovanja enot pri gašenju večjih požarov.

Ko se je iznad letališča Divača dopoldne začel valiti gost dim, so na prizorišče že hitela gasilska vozila od blizu in daleč. V zrak so poleteli droni, prve enote gasilcev pa so v štabu potrpežljivo čakale na navodila. Scenarij vaje je bil sledeč: požar se zaradi vetra hitro širi, ogenj se počasi že približuje naselju, zato štejejo minute. Gre seveda za do potankosti načrtovan, a povsem verjeten scenarij, ki jih v zadnjih letih - predvsem na Krasu - ni bilo malo.

"Še vedno bo gasilec tisti, ki bo stvar pogasil. Nobeno letalo, helikopter. Bodo pomagali, ampak gasilec pogasi. Zato so ključne takšne vaje," poudarja Denis Slavec, poveljnik obalno-kraške gasilske regije. "In prihajajo časi, ko bo nesreč vedno več, ne samo požarov v naravi. In takrat potrebujemo ogromno prostovoljcev, ki jih premikamo iz enega dela Slovenije v drugega," opozarja poveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar.

Gasilci si želijo še več vaj, da bi se med sabo poznali FOTO: POP TV icon-expand