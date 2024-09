Še vedno katastrofalno stanje: vodilne povabili na obisk, odzval se ni nihče

Pred mesecem dni so onkološke bolnice, ker niso videle druge možnosti, same začele opozarjati na nevzdržne razmere na mariborski onkologiji. Stanje je katastrofalno, so pričevali tako bolniki kot vodilni v UKC Maribor. V tem času se je klicem na pomoč pridružil tudi OI Ljubljana, ki se sooča s hudo prostorsko stisko. Izkazalo se je, da je onkologija v Sloveniji podhranjena tako prostorsko kot kadrovsko. In kaj se je spremenilo? Prav nič, opozarjajo v UKC Maribor.

OGLAS

"Odkar se je tematika pojavila v medijih, smo slišali sladke obljube, spremenilo pa se ni pravzaprav nič," obupano pripoveduje predstojnica Oddelka za onkologijo UKC Maribor Maja Ravnik. Poudarja, da postaja apatična in da ji počasi že zmanjkuje moči za boj. Da naj si katastrofalne razmere, v katerih poteka zdravljenje najbolj bolnih, na onkologijo Maribor pridejo ogledati iz Ljubljane, so že pred mesecem dni pozivali pristojne in vodilne. A vabila doslej ni sprejel nihče: "Še vedno čakamo, nihče ni pokazal interesa, da bi si prišel ogledati sedanje razmere. To je popolna ignoranca." Kot izpostavlja, ji za nenehno opozarjanje na nemogoče razmere zmanjkuje moči: "Mi v severovzhodni Sloveniji očitno ne ganemo nikogar. Ne lokalne, še manj pa državne politike. Kot da nismo vredni. Tulimo v nebo, odziva pa ni. Niti minimalnega."

Onkologija Maribor FOTO: 24ur.com icon-expand

Znova sta se oglasili tudi onkološki bolnici Polona in Klavdija. Kot sta zapisali, so bili izrazi podpore po prvem javnem pismu bolj kot ne medli in da pogrešata predvsem odziv vladajoče koalicije: "Okoli 1300 državljank in državljanov Slovenije je v minulem mesecu dni izvedelo, da imajo raka. Samo od teh jih nekaj sto ne bo dočakalo predvidenega neuresničljivega zaključka dozidave Onkologije Maribor poleti 2025. Do leta 2027, ko se govori, da bo gradnja morda res končana, bo umrlo več kot 10.000 ljudi z diagnozo rak. Kaj se je zgodilo v mesecu dni? Nič – razen besedovanja."

Onkologija FOTO: Bobo icon-expand

Gradbenega dovoljenja še ni, prav tako ne soglasij lastnikov Gradbeno dovoljenje za nov stolpič mariborske onkologije tako še ni ne pravnomočno, ne dokončno. Kot opisuje Ravnikarjeva, dela potekajo na obstoječi stavbi, počasi pa se bodo ustavila tudi ta, saj ne morejo zaključiti prve faze, "ker si enostavno zazidajo pot v stavbo." "Na področju izgradnje novega stolpiča, ki si ga srčno želimo, pa se ni zgodilo čisto nič. Obstali bomo tako, kot je. Za klinično delo to pomeni, da bomo postopoma primorani zmanjševati naše delo in omejevati nov prihod bolnikov oziroma jih preusmerjati v Ljubljano. To ni bil nikoli naš namen. Vprašanje v resnici ni, če jih bomo morali preusmerjati, ampak le, koliko jih bomo morali preusmerjati. Če aparati ne bodo delovali, s čimer se soočamo vsakodnevno, bo to velik zalogaj."

Kot pojasnjuje, nove bolnike še sprejemajo, vsak teden jih na novo pomoč poišče še okoli 20: "A v zmanjšanih prostorskih kapacitetah to v nedogled ne bo šlo. Bojim se, da tako ne bomo dočakali niti novega leta." A na ministrstvu za zdravje ponavljajo, da prva faza širitve onkologije v Mariboru napreduje skladno s predvideno časovnico: " Izvajalec bo z izvajanjem druge faze začel takoj, ko bo pridobil gradbeno dovoljenje. Drugostopenjski organ je namreč zaradi postopkovnih pomanjkljivosti pristojne upravne enote odpravil prvotno izdano gradbeno dovoljenje. Zadeva je bila zato vrnjena v ponovno odločanje pristojnemu organu. V ponovljenem postopku je bilo ponovno izdano gradbeno dovoljenje, nanj pa je bila vložena pritožba. Prepričani smo, da je pritožba neutemeljena, zato verjamemo da bomo lahko nadaljevali z gradnjo. Sredstva so namreč zagotovljena, projekt pa se ni podražil." Kot dodajajo, si želijo, da bi se gradnja čim prej nadaljevala in zaključila, s tem pa bi bil težak položaj pacientov in zaposlenih razrešen.

Na vprašanje, ali so v tem času znova stopili v stik s prebivalci glede odkupa njihovih nepremičnin, in ali so jim ponudili novo ceno, na ministrstvu odgovarjajo, da so v stalnem stiku s stanovalci Masarykove: "Ponujene vrednosti za odkup stanovanj so določene na podlagi cenitev. Cenitve so izdelane po uveljavljeni metodologiji, ki je bila že uporabljena pri drugih infrastrukturnih projektih in je skladna z Zakonom o urejanju prostora, natančneje z institutom razlastitve. Po tej metodologiji se oceni tržna cena vrednost nepremičnine in se ji doda 36 odstotkov tako imenovane pravične cene." Ko poudarjajo, UNKIZ ocenjuje, da je takšna izračunana ocenjena vrednost dobra priložnost za lastnike dotrajanih stanovanj. Stanovanja so namreč v slabem stanju, saj so stavbe dotrajane in predvidene za rušenje, izpostavljajo na ministrstvu. A številke se niso spremenile: "Od 14 stanovalcev jih je pet pripravljenih prodati stanovanja po ocenjeni vrednosti, eden se za prodajo ni odločil, ostalih osem pa še ni odgovorilo na ponudbo."

Gradbišče na mariborski onkologiji FOTO: UKC Maribor icon-expand

Kaj pa obsevalniki, ki se ves čas kvarijo? Obljube glede novih naprav so bile zelo sladke, nujno bi čimprej potrebovali dva nova obsevalnika, spomni Ravnikarjeva. Menjava takšnih aparatur namreč traja dlje časa: "Meritve, testiranja, previdnost." Ministrstvo za zdravje je znova zagotovilo, da naprave bodo. Kot odgovarjajo, je Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (UNKIZ) zagotovil 3,5 milijona evrov za nakup novih obsevalnikov: "Nakup obsevalnikov je umeščen v proračun. Sklep o začetku postopka bo izdan, ko bo UNKIZ prejel dokument identifikacije investicijskega projekta od uporabnika, torej UKC MB."

Onkologija FOTO: Bobo icon-expand

Varuh upa, da imajo odločevalci izdelan načrt, kako pomagati pomoči potrebnim in da ga bodo izvedli nemudoma Kot je sporočil varuh človekovih pravic Peter Svetina iz poročanja o tej tematiki izhaja, da ne država in zasebniki ne morejo doseči soglasja o odkupu stanovanj na Masarykovi ulici v Mariboru, kjer naj bi se potem začela gradnja prizidka onkološkega inštituta: "Varuh upam, da so se prizadeti obrnili neposredno na ministrstvo za zdravje ali druge organe izvršilne oblasti in da so ti njihove pozive vzeli resno. Varuh človekovih pravic Peter Svetina ocenjuje, da bi morala država, posebej ministrstvo za zdravje, poskrbeti, da bi bila obravnava pacientov dostopna in humana, kar pomeni, da mora ministrstvo v prvi vrsti poskrbeti, da imajo ti bolniki na voljo možnosti za zdravljenje, ki ne posegajo v njihovo dostojanstvo in jim ne otežujejo že tako težkega položaja. Tudi če strani, morda tudi s pomočjo mediatorjev, enkrat skleneta soglasje glede odkupa stanovanj, varuh ocenjuje, da s tem še ne bo konec težav onkoloških bolnikov, saj bosta izgradnja in oprema prizidka zahtevala še določen čas. Zato varuh upa, da imajo odločevalci izdelan načrt, kako pomagati pomoči potrebnim in da ga bodo izvedli nemudoma."

Nataša Pirc Musar: Naravnost kaotične razmere zahtevajo takojšnje ukrepanje in rešitve, ki jih mora ponuditi pristojno ministrstvo za zdravje FOTO: Damjan Žibert icon-expand