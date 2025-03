Še vedno ni znan izvor onesnaženja vode v Logatcu, odvzeli nove vzorce

"Na območju, kjer je prišlo do kemijskega onesnaženja vodovoda, je trenutno prepovedana uporaba vode za pitje in osebno higieno, tako da s pomočjo civilne zaščite razdeljujemo vodo na treh točkah," je povedal Kreft. Hkrati civilna zaščita išče možnosti in lokacije, kjer bi prizadeti občani lahko prali oblačila, v nadaljevanju pa tudi prostore, kjer bi lahko opravljali osebno higieno, je za STA povedal direktor Komunalnega podjetja Logatec Boštjan Kreft.

Komunalno podjetje Logatec z vodovodnim sistemom oskrbuje skupaj okoli 17.000 ljudi, onesnaženje pa so odkrili v delu sistema, s katerim se oskrbuje okoli 600 občanov. Po podatkih podjetja so zaznali med drugim anionske detergente, benzotriazole in kisline.

"V pitni vodi v Logatcu so našli nekaj strupenih snovi, ki ne bi smele biti v pitni vodi. Te koncentracije so bile presežene, vendar ob zelo majhni izpostavljenosti ne pričakujemo velikih škodljivih učinkov na zdravje. Če bi bili ljudje izpostavljeni dlje časa in zelo visoki koncentraciji, je pa to seveda zelo nevarno za zdravje," je danes pojasnila specialistka javnega zdravja na centru za zdravstveno ekologijo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Simona Perčič.