Še vedno niso izbrali izvajalca gradbenih del za prenovo hotela Brdo

Nov razpis je bil po težavah s prvim razpisom objavljen oktobra lani. Do roka za oddajo ponudb, ki se je iztekel 12. decembra, je prispelo šest ponudb. Podali so jih Strabag, Kolektor Koling, CGP, VG5, Makro 5 Gradnje in Riko, njihove vrednosti pa so se skupaj z davkom na dodano vrednost gibale od skoraj 42 milijonov evrov do skoraj 48 milijonov evrov.

Po pregledu celotne ponudbene dokumentacije, pridobitvi potrdil in preverjanju navedb se je izkazalo, da vse zahtevane pogoje izpolnjuje pet ponudnikov gradbenih in obrtniških del, in sicer Strabag, Kolektor Koling, CGP, VG5 in Makro 5 Gradnje, medtem ko Riko ni predložil ustreznih dokumentov.

Vendar so ponudbe presegale zagotovljena sredstva naročnika. 13. februarja je tako sekretariat povabil ponudnike k elektronski dražbi, ki je potekala 19. februarja. Ponudniki so na dražbi ceno svojih ponudb znižali. Najnižjo ponudbo je s 40,8 milijona evrov podal Kolektor Koling, sledili so Makro 5 Gradnje z 41,4 milijona in VG5 ter Strabag z 41,6 milijona evrov. Najvišja v višini 42,8 milijona evrov je bila ponudba CGP.