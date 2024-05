'Še vedno pogrešamo temeljno dikcijo, da se v Gazi izvaja genocid'

"Odločitev senata pozdravljam in upam, da vzoru senata FDV sledijo tudi ostali senati fakulteti članic UL kot tudi senat UL," je za 24ur.com poudaril Jan Vajgl , predsednik študentskega sveta FDV. Senat FDV je namreč sprejel Izjavo o izraelskem genocidu v Gazi, obenem pa so ostro obsodili tudi, kot so dejali, vse poskuse relativizacije izraelskega genocida in prikrivanja oziroma pomanjševanja izraelskim zločinov v imenu "pravice do samoobrambe".

Kot smo poročali, so študenti v znak protesta zaradi dogajanja v Gazi prejšnji teden zasedli predavalnico na FDV, šele včeraj pa so predavalnico zapustili. Na stran študentov se je postavilo tudi vodstvo FDV-ja, izrazili so podporo in solidarnost z vsemi študenti in zaposlenimi na akademskih institucijah, ki so brutalno zatirani zaradi svojega nasprotovanja izraelskemu genocidu nad palestinskim ljudstvom.

"FDV od Univerze v Ljubljani zahteva takojšnjo prekinitev akademskega in gospodarskega sodelovanja z izraelskimi raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami (ter podjetji), ki dokazano imajo povezave z vojaško-industrijskim kompleksom izraelske države. Tako zahtevamo tudi takojšnjo prekinitev vseh sporazumov, ki jih imajo Univerza in njene članice z ustanovami v Izraelu ali na okupiranih palestinskih ozemljih," so bili jasni na FDV-ju.