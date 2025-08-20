Še vedno preplačujete mobilni paket? HoT ima boljšo rešitev

Medtem ko večina mobilnih operaterjev skozi leta spreminja naročniške pakete in njihove cene, kar uporabniku onemogoča popoln nadzor nad stroški, HoT (HOFER Telekom) ostaja trdno na svojem: kar ponuja ob sklenitvi, velja danes, jutri in čez nekaj let. Slabše ne more biti nikoli – lahko se le izboljša paket ali zniža njegova cena.

HoT (HOFER Telekom) deluje popolnoma transparentno, brez drobnega tiska, skritih klavzul in brez vezave. To ni marketinški trik, temveč njihova osnovna filozofija: biti pošten in pregleden. V Sloveniji deluje od maja 2017 in se od prvega dne drži pravila, da paketu nikoli ne zviša cene. Če paket izboljša (kar se redno dogaja), pa vsaka izboljšava velja za vse uporabnike, obstoječe in nove.

Paketi, ki so jasni že na prvi pogled

Ena od večjih prednosti HoT-a je, da paketov ni več deset – jih je le nekaj, a so dovolj različni, da pokrijejo vse potrebe.

- HoT MINI (6,99 €/mesec: 9 GB, 1500 minut/SMS-ov): idealno za manj zahtevne uporabnike, mlajše otroke in starejše, ki telefon uporabljajo predvsem za klice in sporočila. - HoT MAXI (9,99 €/mesec: 150 GB, neomejeni klici/SMS-i): več kot dovolj za večino in posebej primerno za mladostnike, ki telefon uporabljajo tudi za učenje, iskanje informacij in družabna omrežja. - HoT EXTRA (13,99 €/mesec: 300 GB in 5G hitrosti do 1000/200 Mbps): za tiste, ki potrebujejo res veliko: video klice, za službo, klice v tujino ter gledanje video vsebin. - HoT MEGA (9,99 €/mesec: neomejeni podatki, klici in SMS-i): za popolno svobodo. - HoT START ponuja plačilo po porabi (0,039 €/MB, min, SMS), brez mesečne naročnine.

HoT mobilni paketi so na voljo že od 6,99 €. BREZ PODRAŽITEV!

HoT omogoča, da paket kadarkoli prilagodite – brez vezave in brez dodatnih stroškov, kar je posebej priročno tako za odrasle, ki si želijo več fleksibilnosti, kot tudi za otroke. Ti namreč hitro rastejo in njihove potrebe se spreminjajo.

Svoj paket lahko ves čas spreminjate

Kadarkoli lahko tako spremenite vaš paket v tistega z večjo ali manjšo količino prenosa podatkov in klicev, dodate več prenosa med gostovanjem v tujini, povišate hitrost na omrežjih 5G in LTE, dodate več minut klicev iz Slovenije v EU ... in to brez skritih stroškov oziroma stroškov menjave paketa. To lahko storite na tri načine: prek spleta, mobilne aplikacije ali s klicem v center za podporo uporabnikom. V klicnem centru se oglasijo v povprečju v 15 sekundah! Ali ste vedeli? HoT je od leta 2017 občutno izboljšal pakete, ob tem pa dejansko ohranil enake cene, oziroma so jo enemu paketu celo znižali. Naj spomnimo - tedaj so bili v ponudbi paketi: - MINI za 6,99 € s 1000 min pogovorov in SMS-ov ter 1 GB prenosa podatkov, - MAXI za 9,99 € s 3000 min in SMS-ov ter 20 GB prenosa podatkov - EXTRA, za 14,99 € (danes 13,99 €) s 3000 min in SMS-ov ter 50 GB prenosa podatkov.

Zanesljivo omrežje in 5G tam, kjer ga potrebuješ

5G omrežje je brezplačno na voljo vsem HoT-ovim uporabnikom, tudi na paketih za mobilni internet, če to podpira mobilna naprava. HoT ponuja storitve prek vrhunskega mobilnega omrežja A1. Mobilno omrežje 4G/LTE je na voljo več kot 99 % prebivalstva Slovenije, omrežje 5G je v aktivni izgradnji in je trenutno na voljo že skoraj 85 % prebivalcev.

Z januarjem letos je HoT uvedel še nekaj novosti:

- uporabo virtualne SIM kartice (eSIM), ki omogoča iste funkcionalnosti kot fizična. Naroči se lahko na www.hot.si/esim za 1,99 €, aktivira pa se s skeniranjem QR kode, ki jo uporabnik prejme po e-pošti. - VoLTE (Voice Over LTE), kar pomeni, da klic poteka prek omrežja 4G s čisto kakovostjo zvoka, uporabnik pa lahko med klicem brska tudi po spletu. - VoWiFi (Voice Over WiFi), ki uporabnikom HoT-a omogoča klice prek omrežja WiFi, ko mobilni signal ni na voljo ali je omejen.

Združite mobilni paket s paketom neomejenega interneta

Uporabnikom mobilnih paketov je na voljo tudi opcija dvojček. Svoj mobilni paket z neomejenim internetom HoT GIGA neomejeni, ki je sicer na voljo za 14,99 €/mesec, združite le za dodatnih 9,99 €. Telefoniranje in neomejeni internet lahko tako uporabljate že od 16,98 € na mesec. Paketi so na voljo tudi za poslovne uporabnike.

HoT neomejeni dvojček že od 19,98 € na mesec

Nakup in aktivacija? Preprosteje ne gre

SIM-kartico HoT kupite na blagajni v trgovini HOFER ali naročite prek spleta. Aktivacija traja nekaj minut in takoj lahko kličete, pošiljate sporočila ali brskate po spletu. Za prenos številke na HoT potrebujete le pet minut, prekinitev vaše pogodbe s prejšnjim operaterjem pa uredijo pri HoT-u. HoT je v celoti zasnovan digitalno – v aplikaciji Moj HoT lahko vedno preverite porabo, podaljšate paket, vplačate dobroimetje ali zamenjate paket z le nekaj kliki.

Zakaj HoT še vedno izstopa?