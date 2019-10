Še vedno se lahko prijavite na največjo ecommerce konferenco v regiji – Ecommerce Day 2019

Še vedno se je možno prijaviti na Ecommerce Day in to po Early Bird ceni , s katero boste privarčevali 25 %, oziroma 80 €. Za več obiskovalcev iz istega podjetja pa ob nakupu 3 vstopnic dobite še 1 povsem brezplačno . Ne odlašajte in si zagotovite svoje mesto tukaj, kajti edina negativna stvar te konference je, da hitro zmanjka prostih mest.

Zakaj je to leto posebno

Imeli boste priložnost poslušati kar 15 vrhunskih predavateljev z različnih ecommerce področij in to po neverjetno nizki ceni, na enem mestu pa boste imeli tudi zbrane strokovnjake iz podjetij kot so Segmentify, Google, Seos.si, ki vam bodo odkrili:

• kako povečati konverzijo za kar 20 %,

• kako povečati AOV za 30 %,

• kako povečati ROI za 9x,

• na kakšen način boste zagotovili kakovostno uporabniško izkušnjo,

• kako si boste zagotovili dobro vidljivost in pozicijo preko SEO, itd.

Poleg tega je poskrbljeno tudi za povsem nov trend. Strokovnjak startupaInfluee vam bo predstavil, na kakšen način lahko pridobite najzanesljivejše influencerje. Verjamemo pa tudi, da nihče od vas ne želi zamuditi predavanja strokovnjakinje z inštituta Baymard, ki bo prvič v Sloveniji.

Tukaj si lahko preberete več o predavateljih >>

Kaj pridobite s prihodom na konferenco?

Najbolj očitna prednost te konference je, da imate priložnost poslušati kar 15 vrhunskih predavanj v enem dnevu na enem mestu. Poleg tega:

• vse odpredavano lahko že naslednji dan uporabite na svojem delovnem mestu,

• imeli boste priložnost mreženja z managerji, direktorji, predstavniki top slovenskih in evropskih podjetij ter marketinškimi in prodajnimi strokovnjaki,

• spoznali boste najboljše slovenske partnerje, ki spodbujajo razvoj e-trgovine in vam odpirajo priložnosti za posel v tujini,

• uživali boste v odlični hrani in družbi,

• vsak izmed prijavljenih bo ob prihodu dobil goodie bag (darilo partnerjev Ecommerce Day).

To je le nekaj razlogov, zakaj se je dobro udeležiti konference, ki se odvija le enkrat letno. Ne odlašajte in si že danes zagotovite svojo vstopnice, ker to leto podiramo rekorde s prijavami.

Bodite del inovativnih idej, številnih uporabnih nasvetov, spoznajte vse tiste, s katerimi se že dolgo trudite priti v stik in se veselite ob edinstveni podelitvi nagrad za Spletnega trgovca leta 2019. Naslednji dan se boste vrnili v službo z novimi idejami, koristnimi poznanstvi, vaša produktivnost pa bo na vrhuncu.

Naročnik oglasa je Ecommerce.