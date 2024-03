Še vedno Svež. Sočen. Slovenski.

V mesecih, ko so dnevi krajši in temnejši, si vsi želimo malo barve in živahnosti. Kaj pa, če bi si jo privoščili kar na krožniku? S slovenskimi paradižniki LUŠT lahko obarvate svoje dni in uživate v svežini in sočnosti.

Paradižniki LUŠT so še vedno sveži, sočni in slovenski. Le paradižnik, ki je dokončno dozorel na rastlini, ima poželjivo rdečo barvo in poln okus. Pri LUŠTu pa pridelujejo paradižnike različnih oblik in barv, tako da si lahko vsak kupec najde pravega zase oz. tistega, ki ustreza njegovemu okusu.

Letošnja novost je Datljev paradižnik LUŠT, ki je podolgovate oblike, sladkega okusa in sočne teksture. Datljev paradižnik je odličen za prigrizke, solate, omake in druge jedi, ki potrebujejo malo sladkobe in svežine.

Poleg Datljevega paradižnika lahko izbirate med drugimi drobnoplodnimi in srednje plodnimi sortami iz LUŠTne zimske družine paradižnikov: - Mali grozdasti paradižnik LUŠT, - Slivov paradižnik LUŠT, - Češnjev paradižnik LUŠT in - LUŠTek (mešanica pisanih češnjevih paradižnikov).

LUŠT FOTO: Arhiv ponudnika

Paradižniki so primerni za različne načine priprave in uživanja, od solat, sendvičev, juh, pic, testenin, rižot, do pečenja in kuhanja. Odlični pa so tudi kot prigrizek ali pa kar tako.

Paradižniki LUŠT so na voljo v vseh večjih trgovskih sistemih po Sloveniji, Osrednji ljubljanski tržnici in na njihovi LUŠTni domačiji v Renkovcih, kjer lahko spoznate njihov način pridelave in okusite njihove pridelke.

Pri LUŠT se zavedajo pomembnosti načina pridelave. Zato paradižnik pridelujejo na integriran način, ki je prijazen naravi in zdravju ljudi. Paradižnik v zimskih mesecih pridelujejo v 34.000 m2 velikem rastlinjaku v Prekmurju v kraju Mala Polana s pomočjo okolju prijaznega Sistema za zimsko vzgojo, ki omogoča pridelavo paradižnika v kratkih in hladnih zimskih dneh.