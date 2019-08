Še vedno težave v Lekarni Ljubljana, poglejte si seznam zasebnikov za eRecepte

Po uradni dolžnosti je zoper Lekarno Ljubljana uvedel postopek inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb zakona o varstvu osebnih podatkov in splošne uredbe o varstvu podatkov tudi informacijski pooblaščenec. Preverjal bo ustreznost tehničnih in organizacijskih postopkov ter ukrepov za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov.

Varnostni incident so prijavili pristojnim institucijam in organom pregona. "Podrobnejših informacij o dogodku še ne moremo podati, saj preiskava še poteka," so včeraj zapisali v Lekarni Ljubljana.

Delovanje njihovih enot je bilo v sredo še vedno moteno, danes pa kljub temu, da so nam včeraj zatrdili, da je ponovna vzpostavitev informacijskega sistema v zaključni fazi, ta še vedno ne deluje. So pa vse enote odprte za izdajo zdravil na papirnat recept, nakup zdravila ob tem ni mogoč. Bolniki morajo za izdajo zdravil s seboj prinesti tudi kartico zdravstvenega zavarovanja.

Lekarna Ljubljana je na svoji spletni strani potrdila, da je bila v ponedeljek tarča napada z izsiljevalskim virusom, ki je začasno onemogočil delovanje informacijskega sistema. V torek so bile vse enote zaprte, zvečer pa so odprli enoto pri polikliniki, v kateri je bilo mogoče prevzeti zdravila le s fizičnim receptom.

Gre za vdor kripto virusa v sistem?

Če govorimo računalniških vdorih, ki imajo bolj destruktivne posledice, gre skoraj vedno za napad z izsiljevalskim kripto virusom, je še pred potrditvijo, da gre dejansko za vdor v sistem, za 24ur.com pojasnil Tadej Hren iz nacionalnega odzivnega centra za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij SI-CERT.

Preiskava bo tudi bolj natančno pokazala, kje je prišlo do vdora ter do česa so imeli napadalci dostop in ali so bili to tudi osebni podatki, je pojasnil Hren.

Naloga teh virusov je, da zašifrirajo vse uporabniške datoteke, do katerih imajo dostop, nato pa na namizju odložijo datoteko z navodili za odkup šifrirnega ključa. "V Sloveniji so redna stalnica že od leta 2012, ko se se pri nas prvič pojavili. Širijo se preko elektronske pošte ali slabo zaščitenih sistemov, na primer neustrezno zaščitene storitve oddaljenega dostopa. Do letošnjega leta so bile praktično vsi napadi del širše kampanije, žrtve pa naključno izbrane. Odkupnina za šifrirni ključ je običajno nekaj 1000 evrov," je opisal.

So lahko ogroženi osebni podatki?

Ob tem ljudi seveda zanima, ali so zaradi morebitnega vdora v sistem lahko morda ogroženi osebni podatki pacientov. Vprašanja o tem smo naslovili na ministrstvo za zdravje, pa tudi na lekarniško zbornico. Zanimalo nas je tudi, ali je papirnatih receptov na razpolago dovolj za vse in za koliko časa.

Z ministrstva smo prejeli odgovor, naj se obrnemo na Lekarne Ljubljana. "Kot nam je znano, v Ljubljani nemoteno posluje 14 lekarn s koncesijo, kjer lahko prebivalci nemoteno dvignejo zdravila," so zapisali. Po njihovih informacijah je bil napaden lokalni informacijski sistem Lekarn Ljubljana, ki ni povezan s sistemom eZdravja.

Po zdravila na eRecept v zasebne lekarne

V zasebnih lekarnah medtem izdaja zdravil poteka nemoteno. V Ljubljani je to mogoče v 14 zasebnih lekarnah s koncesijo. Na spodnjem seznamu si lahko ogledate, kje se nahajajo.